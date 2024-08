Eurobattery Minerals stellt für Hautalampi Antrag auf strategisches Projekt der EU

EQS-Media / 21.08.2024 / 07:35 CET/CEST



Stockholm, 21. August 2024 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz„Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) freut sich mitzuteilen, dass es nun für sein Hautalampi-Batteriemineralprojekt den Antrag auf Einstufung als strategisches Projekt im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act – CRMA) gestellt hat. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich im Dezember 2024 die erste Liste der strategischen Projekte veröffentlichen.

Im Mai dieses Jahres informierte das Unternehmen in einer Pressemitteilung über seine Absicht, für Hautalampi den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des CRMA zu beantragen. Das CRMA wurde in Rekordzeit verabschiedet, da die Europäische Kommission die strategische Autonomie der EU stärken will, indem die Abhängigkeit von externen Lieferanten für kritische Rohstoffe verringert wird. Diese Rohstoffe sind entscheidend für die Herstellung von Batterien, Technologien für erneuerbare Energien und andere High-Tech-Anwendungen.

Das Nickel-, Kobalt- und Kupferbergbauprojekt Hautalampi befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklungsphase, wobei erhebliche Fortschritte bei der Ressourcenschätzung, dem Umweltmanagement und dem gesellschaftlichen Engagement vor Ort erzielt wurden. Unser Bestreben, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, zeigt sich in unserem Plan, uns auf verantwortungsvolle Abbaupraktiken und modernste Verarbeitungstechniken zu konzentrieren, die tatsächlich zu den EU-Bestimmungen zur Kreislaufwirtschaft im CRMA beitragen werden.

So hat Eurobattery Minerals beispielsweise eine Absichtserklärung mit einem lokalen Energieunternehmen zur Entwicklung von Photovoltaikanlagen unterzeichnet, um die kohlenstofffreie Produktion von kritischen Rohstoffen zu unterstützen. Das Projekt steht auch im Einklang mit den strengen Kriterien der EU in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Belange (ESG) und einem kontinuierlichen Gleichgewicht bei der Steigerung der Gewinnung kritischer Rohstoffe. Gleichzeitig wird der Nachweis erbracht, dass ein solches Wachstum nachhaltig und verantwortungsbewusst erfolgt und die Interessen der lokalen Bevölkerung im Vordergrund stehen.

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals: „Der Status eines strategischen Projekts für unser Hautalampi-Projekt wäre ein entscheidender Meilenstein, durch den unser Beitrag zu den Bestrebungen der EU nach einer sicheren, widerstandsfähigen und nachhaltigen Lieferkette für kritische Rohstoffe vorangetrieben wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Nickel, Kobalt und Kupfer – wesentliche Elemente für die Energiespeicherung, Elektrofahrzeuge und Technologien für erneuerbare Energien – ist unser Projekt strategisch gut aufgestellt, um den grünen Wandel voranzubringen und die strategische Abhängigkeit der EU von externen Quellen zu verringern.“

Die Bedeutung von Hautalampi für die EU

Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt ist für die strategischen Interessen der EU von entscheidender Bedeutung. Es hat das Potenzial, eine wichtige Quelle für Nickel, Kobalt und Kupfer zu werden, die in Anhang I des CRMA als strategische Rohstoffe aufgeführt sind. Es wird die Bemühungen Europas um die Selbstversorgung und die Verringerung der Abhängigkeit von Nicht-EU-Quellen unterstützen – insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen und digitalen Wandel – und damit das Ziel des CRMA fördern, wonach die EU bei der Einfuhr jedes strategischen Rohstoffs zu höchstens 65 % von einem einzigen Drittland abhängig sein sollte.

Die Entwicklung des Projekts basiert auf einem nachhaltigen Ressourcenmanagement und wurde von privaten Investoren und staatlichen Stellen wie der finnischen Förderagentur für Innovation (TEKES) und den Zentren für wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Umwelt (ELY) unterstützt.

Das Hautalampi-Batteriemineralprojekt liegt 345 km von Helsinki entfernt, im bekannten Outokumpu-Bergbaugebiet. Dieser Standort bietet ideale Voraussetzungen für die Minenerschließung, da der Bergbau vor Ort große Unterstützung findet und die Gemeinde bestens für den aufstrebenden Markt für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge in Nordeuropa positioniert ist. Diese strategische Lage wird die nahtlose Versorgung der Schlüsselindustrien in ganz Europa mit verarbeiteten Materialien ermöglichen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität.

Informationen zum Hautalampi-Batteriemineralprojekt

Das Hautalampi-Projekt befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Mio. Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt umfasst eine Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, in der Kobalt, Nickel und Kupfer vorkommen. Es liegen solide technische Grundlagen für die Verarbeitung und Produktion von kommerziellem Co-Ni-Konzentrat und Cu-Konzentrat vor.

Die in der Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 angegebenen Zielwerte für den Betrieb deuten darauf hin, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Lebensdauer der Mine von +12 Jahren. Die Gesamtinvestitionen werden auf EUR 65 Mio. geschätzt und die Amortisationszeit auf 4,6 Jahre. Das Bergbauprojekt soll jährlich 5.000 Tonnen Cu 25 % Konzentrat und 21.000 Tonnen Ni 7 %/Co 1,9 % Konzentrat produzieren.

Für das Projekt in Finnland liegt eine Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 vor und die Erzreserven und Mineralressourcen von Hautalampi wurden nach der Rahmenklassifikation der Vereinten Nationen für Ressourcen (UNFC) in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft. Die Hautalampi-Bergbauberechtigung (K7802) wurde im Juni 2023 registriert und der Antrag auf eine Umweltgenehmigung wurde bei den finnischen Behörden Ende April 2024 eingereicht.

Das Gesetz über kritische Rohstoffe – ein kurzer Überblick

Das Gesetz über kritische Rohstoffe trat am 23. Mai 2024 in Kraft und bildet den Rahmen für die sichere und nachhaltige Versorgung mit kritischen Rohstoffen in der EU. Das CRMA führt klare Fristen für Genehmigungsverfahren für EU-Förderprojekte ein, ermöglicht die Ausweisung strategischer Projekte und schreibt umfassende Risikobewertungen in der Lieferkette vor.

Das Gesetz unterstreicht die Bedeutung kritischer Rohstoffe für den ökologischen und digitalen Wandel in der EU sowie für die Widerstandsfähigkeit des Verteidigungssektors und der Luft- und Raumfahrtindustrie. Ende Mai 2024 wurde ein Aufruf zur Einreichung strategischer Projekte im Rahmen des CRMA veröffentlicht, der darauf abzielt, die EU-Kapazitäten für die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling dieser Materialien zu steigern und gleichzeitig die Versorgungsquellen zu diversifizieren.

Unser Hautalampi-Batteriemineralprojekt ist optimal auf die Ziele des CRMA ausgerichtet und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der langfristigen Versorgungssicherheit der EU mit kritischen Rohstoffen. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, zu den strategischen Zielen Europas beizutragen und eine Schlüsselrolle in der nachhaltigen industriellen Zukunft des Kontinents zu spielen.

Im Rahmen des Antragsprozesses und der Umsetzung des CRMA fungierte das globale Beratungsunternehmen für strategische öffentliche Angelegenheiten, Kreab Worldwide, als Berater von Eurobattery.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Ansprechpartner

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 0-86 042 255

E-Mail: info@augment.se

