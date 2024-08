KGV unter 12! Die Dividendenaktie Münchener Rück bleibt weiterhin attraktiv!

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist für viele Einkommensinvestoren eine besondere Dividendenaktie. Klar, da ist die Historie mit seit dem Jahre 1969 stets ungekürzten Dividenden. Sowie ein beständiges und zugleich moderates Dividendenwachstum. Was will man eigentlich mehr?

Einen steigenden Aktienkurs? Ja, auch hier konnte die Münchener Rück in den vergangenen Jahren liefern. Von einem Kursniveau, das stets über 200 Euro gelegen hat, ging es innerhalb der letzten zwei Jahre bis auf über 400 Euro hinauf. Insofern ließ der DAX-Rückversicherer keine Wünsche offen.

Mittlerweile werden sich jedoch einige Einkommensinvestoren fragen, ob diese Dividendenaktie noch immer interessant ist. Meine klare Perspektive: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 12 sind die Anteilsscheine jedenfalls nicht wirklich teuer bewertet.

Dividendenaktie Münchener Rück: KGV 12… oder weniger?!

Betrachten wir vielleicht zunächst, wie wir auf diesen Wert bei der Aktie der Münchener Rück kommen. Bei einem Aktienkurs von ca. 435 Euro liegt die Marktkapitalisierung bei 58 Mrd. Euro. Das Gesamtjahresziel von 5 Mrd. Euro beim Gewinn bedeutet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) läge gemessen an der ausgegebenen Prognose bei einem Wert von sogar unter 12!

Aber ist diese Bewertung wirklich nachhaltig? Überraschende Antwort: Sie könnte sogar zu konservativ sein. Die Münchener Rück kam im ersten Halbjahr bereits auf einen Gewinn in Höhe von 3,6 Mrd. Euro. Getrieben wurde dieser Wert auch von einem starken zweiten Jahresviertel, in dem das Konzernergebnis bei 1,6 Mrd. Euro gelegen hat. Das heißt: Es fehlen lediglich noch 1,4 Mrd. Euro, um das Jahresziel zu erreichen. Trotzdem sah sich das Management nicht veranlasst, die eigene Prognose zu erhöhen.

Ich spreche gewiss nicht für die Münchener Rück oder prognostiziere für das Management. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass Prognoseanpassungen (und Erhöhungen!) insbesondere erst nach dem dritten Quartal bekannt gegeben werden. Vermutlich möchte das Management stets den Herbst und die Hurrikan-Saison in den USA abwarten. Na klar: Das ist verständlich, hier gibt es schließlich stets einen Unsicherheitsfaktor. Aber: Bei einem relativ normalen operativen Verlauf könnten durchaus auch mehr als 5 Mrd. Euro Gewinn möglich sein.

Für den Moment gilt daher: Die Aktie der Münchener Rück besitzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 12. In Anbetracht eines Gewinnwachstums von bisher 40 % im ersten Halbjahr denke ich: Auch für eine höhere Dividende könnte es durchaus die Möglichkeit geben. Wobei eine konstante Dividende in Höhe von 15,00 Euro zur Zeit einer Dividendenrendite von 3,4 % entsprechen würde.

Eine spannende Aktie!

Bei der Dividendenaktie der Münchener Rück sehe ich daher weiterhin eine relativ moderat bewertete Chance. Die Dividende ist ebenfalls spannend, aber heute nicht unser Hauptfokus. Im Endeffekt geht es mir um das Betonen der eher moderaten Gesamtbewertung, trotz des gestiegenen Kurses.

Vielleicht noch ein wichtiger Einblick: Im ersten Halbjahr konnte die Münchener Rück die eigene Kapitalrendite (im Asset-Management) Auf 3,2 %von 2,0 % steigern. Das heißt: Auch dieser Bereich ist deutlich profitabler und renditestärker. Allerdings könnte er noch Potenzial besitzen, das Leitzinsniveau im Euroraum liegt schließlich noch höher.

All das zeigt dir vielleicht: Die Münchener Rück besitzt derzeit noch Wachstumspotenzial. Als weitsichtige Investoren können wir uns durchaus fragen: Ist all dieses Wachstumspotenzial wirklich in ein KGV von lediglich 12 eingepreist?

