ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 805 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Die zunehmende Nutzung sozialer Medien durch junge Menschen führe zu einem Verlust von Selbstsicherheit sowie zu Verunsicherung und übe Druck auf sie aus, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gegen tief sitzende Ängste entwickelten diese Menschen verstärkt narzisstische Neigungen quasi zur Gefahrenabwehr. In Zuständen der Unzulänglichkeit, des Nihilismus und der Depression könnten sie zu Luxusgütern greifen, um das Selbstwertgefühl damit zu stärken und sich schlicht besser zu fühlen, so der Experte. Mit einem solchen Trend würden Luxusartikel "universeller"./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024 / 16:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 04:11 / UTC

