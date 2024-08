Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA bleiben die Anleger am Donnerstag zögerlich. Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zunächst wenig bewegen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus für den deutschen Leitindex von 0,02 Prozent auf 18.444 Punkte. Etwas Rückenwind erhält das Börsenbarometer aus Übersee, denn die US-Börsen waren leicht positiv aus dem Handel gegangen.

Am Dienstag hatte der Dax seine zehntägige Gewinnsträhne mit moderaten Abschlägen beendet. Zur Wochenmitte wurden die Verluste allerdings bereits wieder mehr als wett gemacht. Bis zum Niveau von Ende Juli, bevor die jüngsten Marktturbulenzen den Dax rund 1.500 Punkte tiefer schickten, fehlen nur noch wenige Punkte.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners spricht angesichts der zuletzt sehr geringen Handelsumsätze von einem gleichzeitigen Streik von Käufern und Verkäufern am Aktienmarkt. „DieAngst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist im Moment einfach riesig“, konstatiert er. Zudem ging vom letzten Protokoll der US-Notenbank, auf das am Vorabend mit Spannung gewartet wurde, letztlich auch kein spürbarer Impuls aus, wie die Experten der Helaba schreiben.

So richten sich nun die Blicke auf das Treffen der internationalen Währungshüter, und hier vor allem auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. Anleger hoffen auf Hinweise, wann ein erster Zinsschritt kommt und wie groß er sein wird.

Gewinne an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat zugelegt. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, hielten sich die Kursbewegungen in Grenzen. Die Anleger warten vor allem auf die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der Chef der US-Notenbank (Fed) werde vermutlich den Erfolg der Inflationsbekämpfung hervorheben und die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, glauben die Experten der Handelsplattform Etoro.

Asiens Börsen abwartend

Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Donnerstag weitgehend zurückgehalten. Sie warten auf geldpolitische Signale vom Notenbankertreffen im US-amerikanischen Jackson Hole.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.156 +0,54 Prozent Hang Seng 17.497 +0,61 Prozent CSI 300 3.310 -0,32 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,75 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,201 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,805 +0,72 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1144 -0,06 Prozent USD / JPY 145,09 -0,14 Prozent EUR / JPY 161,68 -0,19 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,96 USD -0,09 USD WTI 71,74 USD -0,19 USD

Umstufungen von Aktien

Keine wesentliche Umstufungen von Aktie

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call)

07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen (11.00 h Call)

10:00 DEU: Branicks, Hauptversammlung

DEU: Grenke, Teilnahme Hamburger Investorentage (HIT)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:01 DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/24

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,vorläufige Ergebnisse) 7/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 18.7.24

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 7/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig)

Redaktion onvista/dpa-AFX