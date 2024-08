Fed-Protokolle geben Auftrieb – DAX-Anleger vor Powell-Rede zuversichtlich

Nach Publikation der „FOMC-Minutes“ bleiben Anleger am deutschen Aktienmarkt weiterhin zuversichtlich. Trotz mauer Konjunkturdaten für die Bundesrepublik Deutschland dürfte der Optimismus darüber überwiegen, dass die US-Notenbank schon bald an den Zinsschrauben nach unten drehen könnte. Gespannt waren Investoren auf eine Powell-Rede auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole.

Fed-Mitschriften signalisieren mögliche Zinssenkung für September

Die jüngste Veröffentlichung der Fed-Mitschriften ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Anleger. Aus den am späten Mittwochabend veröffentlichten Protokollen ging hervor, dass die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) bereit sei, an den berüchtigten Zinsschrauben zu drehen. Folgerichtig würde eine „überwältigende Mehrheit“ der Fed-Mitglieder eine Zinssenkung im September für angemessen halten, sollten die Wirtschaftsdaten den Erwartungen entsprechen.