Neuer Nestle-Chef will nach schlechten Zahlen Leistung verbessern - Aktie fällt

VEVEY (dpa-AFX) - Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat überraschend den Chef ausgewechselt. Der neue Firmenlenker und Konzernveteran Laurent Freixe will nun die Performance wieder verbessern und Marktanteile gewinnen. In den vergangenen Quartalen hatte der Nahrungsmittelmulti mit seinen Zahlen enttäuscht. Das spiegelte sich zuletzt auch im Aktienkurs wider, der sich schlecht entwickelte. Dass dies der Grund für den Wechsel an der Konzernspitze ist, wollte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Analysten zwar nicht bestätigen.

Am Markt herrschte zunächst Unsicherheit vor. Die Aktie verlor an der Schweizer Börse im frühen Handel fast drei Prozent. In ersten Reaktionen heißt es, der Austausch komme überraschend. Analysten sind sich noch nicht ganz einig, was der neue Mann an der Spitze des Lebensmittelkonzerns bedeutet. JPMorgan gibt sich skeptisch, wenn auch nicht zur eigentlichen Auswahl des neuen Chefs. Ein solch unerwarteter und rascher Chefwechsel werfe aber Fragen auf hinsichtlich des laufenden Geschäfts und die kommenden Jahre. Seine These lautet: Bis das neue Management Klarheit über den weiteren Weg bringe, dürfte der Aktienkurs unter Druck bleiben.

"Big Bang" und "Back to the roots" titelte Vontobel-Experte Jean-Philippe Bertschy. Auch wenn die Entwicklung bei Nestlé zuletzt unterdurchschnittlich gewesen sei, liege es eigentlich nicht in der Tradition von Nestlé, solch abrupte Wechsel vorzunehmen. Die Herausforderungen für den neuen Mann seien umfangreich, doch radikale Änderungen erwartet der Experte nicht. Auf jeden Fall brauche Nestlé nun Stabilität, um das Vertrauen der Investoren wiederzuerlangen.

Marktanteile gewinnen

Sowohl der neue Chef Freixe als auch Bulcke erklärten in dem Gespräch unisono, dass es nun darum gehe, die Performance von Nestlé wieder zu verbessern und Marktanteile zu gewinnen. "Mein Fokus liegt auf organischem Wachstum", betonte Freixe. Zukäufe könne er sich zwar vorstellen, aber es gehe darum, wieder stärker aus eigener Kraft zu wachsen. Und zwar vor allem in den Kernkategorien des Konzerns, also bei den Produkten, in denen Nestlé besonders stark sei.

Dazu müsse der Konzern auch investieren, sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in die Produktivität. Zudem will Freixe die digitale Transformation vorantreiben. Das alles sei nicht einfach, denn Nestlé sei ein komplexes Unternehmen. "Wir sind gleichzeitig der globalste und der lokalste Konzern der Welt."

Keine Aussage zur Prognose

Auf die Frage nach Prognosen für 2024 sowie 2025 vertröstete Verwaltungsratspräsident Bulcke die Analysten jedoch. "Ziel dieses Gesprächs ist es nicht, unsere aktuelle Prognose zu kommentieren", betonte er. Vielmehr gehe es darum, die Hintergründe des abrupten Wechsels an der Konzernspitze zu erläutern.

Der Schweizer Lebensmittelriese hatte am Donnerstagabend überraschend den Rücktritt von Konzernchef Mark Schneider bekannt gegeben. Schneider galt bei seinem Amtsantritt noch als Hoffnungsträger. Er stand seit Anfang 2017 an der Spitze von Nestlé und kam damals vom deutschen Gesundheitskonzern Fresenius ./kw/ra/AWP/nas