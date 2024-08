Neuer Nestle-Chef will Wachstum aus eigener Kraft beschleunigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der designierte Nestle-Chef Laurent Freixe will das Wachstum beim Nahrungsmittelriesen ankurbeln.

"Ich möchte sicherstellen, dass wir das organische Wachstum in Zukunft beschleunigen", erklärte der Franzose am Freitag auf einer Telefonkonferenz für Investoren. Nestle wolle Marktanteile gewinnen. "Das bedeutet, dass wir in unsere Marken investieren, das bedeutet, dass wir in unsere Wachstumsplattformen investieren, und der Schwerpunkt wird darauf liegen, das aktuelle Portfolio vor allem durch organisches Wachstum voranzutreiben."

Am Donnerstagabend hatte Nestle den Rücktritt von Konzernchef Mark Schneider angekündigt, nachdem das Schweizer Unternehmen mit dem organischen Wachstum zuletzt enttäuscht hatte. Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke wollte sich nicht zu den Finanzzielen für das laufende und das kommende Jahr äußern.

