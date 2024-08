Original-Research: METRO AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: METRO AG - von Montega AG 23.08.2024 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu METRO AG Unternehmen: METRO AG ISIN: DE000BFB0019 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2024 Kursziel: 9,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns (CFA) Talsohle beim Ergebnis sollte erreicht sein - erfolgreiche Transformation sollte sich künftig im Ergebnis widerspiegeln Letzte Woche präsentierte METRO Q3-Zahlen, die insgesamt robust sind und zeigen, dass das Unternehmen auf dem Weg ist, seine FY-Guidance zu erfüllen. Nach 9M 23/24 beträgt das um Portfolio- und Währungseffekte bereinigte Umsatzwachstum 6,8% yoy (Guidance: 3-7%) und das adjustierte EBITDA liegt währungsbereinigt um 57 Mio. EUR (Guidance: -100 Mio. EUR bis +50 Mio. EUR) hinter dem Vorjahr zurück. [Tabelle] Q3: Osteuropa und Russland stark, unvorteilhaftes Wetter für die Gastronomie in Westeuropa: Im dritten Quartal steigerte METRO den Konzernumsatz um 4,4% yoy (sowohl absolut als auch bereinigt, da sich Währungs- und Portfolioeffekte exakt kompensierten). Dabei wurde das Wachstum insbesondere vom Vertriebskanal Belieferungshandel (+16%) getragen. Regional wuchs das Geschäft insbesondere in den Segmenten Ost und Russland, während es in Deutschland und Frankreich (Segment West) unter einem regnerischen Frühsommer litt. Das adj. EBITDA lag knapp unter Vorjahresniveau, das noch von Lizenzzahlungen aus China profitierte. Fokus auf sCore und Produktivität: Wie üblich berichtete METRO über Fortschritte bei den KPI's des Strategieprogramms sCore. Hier scheint das Unternehmen weiterhin auf Kurs zu sein. Der Umsatzanteil der Fokuskundengruppen (Horeca, Trader) stieg in den vergangenen drei Jahren von 63% auf 75%, ebenso positiv entwickelten sich der Umsatzanteil des Belieferungshandels (von 15% auf 25%) sowie der Anteil der Eigenmarken, der von 16% auf 24% kletterte. Trotz dieses Erfolgspfads verbesserten sich aber die wesentlichen Finanzkennzahlen nicht sichtbar. Wir sind der Ansicht, dass sich das ab dem nächsten Geschäftsjahr ändern wird. Während die Ergebnisse der vorherigen Geschäftsjahre durch Sondereffekte wie Verkäufe von Tochtergesellschaften, Posttransaktionseffekte, Pandemieeffekte, außerordentlich hohe Gewinne aus Immobilienentwicklungen, extreme Einflüsse von Wechselkursschwankungen oder Cyberattacken beeinflusst waren, bildet das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erstmals eine saubere Vergleichsbasis. Ab dem kommenden GJ sollten sich die Verbesserungen der sCore KPI's auch in einer höheren Kosteneffizienz und damit besseren Ergebnissen niederschlagen. CFO Riegger unterstrich in der Präsentation die verbesserte Mitarbeiterproduktivität (+5,3%). Wir denken, dass das Trimmen der Organisation auf Effizienz der wichtigste Schlüssel zum Erreichen der finanziellen Ziele für 2030 sein wird. Bei der Umsetzung kosteneffizienter Prozesse dürfte CFO Riegger seine langjährige ALDI-Erfahrung zugute kommen. Fazit: Wir erwarten, dass die Fortschritte bei sCore ab dem GJ 2024/25 auch in den Geschäftsergebnissen sichtbar werden. Weiterhin reflektiert der Kurs mit einem EV/EBITDA-Multiple 2023/24e von 4,5 weder die Immobiliensubstanz noch METROs langfristiges Ergebnispotenzial. Wir halten den Zeitpunkt für einen Einstieg für günstig und bekräftigen das Anlageurteil Kaufen mit einem Kursziel von 9,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 