ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Volkswagen auf 131 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktie von Volkswagen nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen und dem gekappten Gewinnziel von 137 auf 131 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Wolfsburger Autobauers deute auf einen deutlichen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte bei der VW-Gruppe ohne Porsche hin, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Sobald die Probleme in der Lieferkette überwunden seien, könnte die Zukunft klarer werden. Mit Blick auf den Sportwagenbauer Porsche erinnerte er an dessen Probleme wegen eines Aluminiumlieferanten./ck/edh

