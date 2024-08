EQS-News: Mister Spex führt neue Eigenmarke 'Mister Spex MOOVE' ein

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mister Spex führt neue Eigenmarke 'Mister Spex MOOVE' ein



26.08.2024 / 07:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mister Spex führt neue Eigenmarke "Mister Spex MOOVE" ein

Mister Spex SE, Europas führender Omnichannel-Optiker, erweitert sein Portfolio an Eigenmarken mit der Einführung von "Mister Spex MOOVE". Mit der Einführung der neuen Kollektion, die sowohl Sonnenbrillen als auch Korrektionsbrillen umfasst, steigt Mister Spex in die schnell wachsende Kategorie der Sportbrillen ein, das sowohl lokal als auch global ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Europa, einschließlich Deutschland, hält derzeit den größten Marktanteil im Bereich Sportbrillen und macht rund 32 % des globalen Marktes aus. Innerhalb dieses Marktes spielt Deutschland eine zentrale Rolle und trägt erheblich zum Gesamtmarktanteil bei[1]. Die Einführung dieser Kollektion unterstützt das strategische Ziel des Unternehmens, Mister Spex erfolgreich in Wachstumssegmenten zu positionieren und damit die Rentabilität weiter zu steigern.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, erklärt: „Mit der Einführung unserer neuen Eigenmarke 'Mister Spex MOOVE' setzen wir einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Markenportfolios und untermauern unsere Position als Optiker Experte. Mit dieser Eigenmarke erschließen wir ein Marktsegment, das signifikante Wachstumsraten aufweist, angetrieben durch das zunehmende Bewusstsein für Augenschutz, technische Innovation bei Gläsern und den weltweiten Trend zu einem aktiven Lebensstil. Dies ermöglicht uns nicht nur die Erschließung neuer Kundengruppen, sondern trägt auch maßgeblich zur Diversifizierung und Stärkung unserer Ertragsbasis bei.”

"Mister Spex MOOVE" steht für hohe Funktionalität und ergonomisches Design, das speziell für den sportlichen Einsatz designt wurde. Die Kollektion umfasst sieben Brillenmodelle (drei Korrektionsbrillen, vier Sonnenbrillen) sowie zwei Zubehörmodelle, die jeweils in drei Farbvarianten erhältlich sind. Die High-Tech-Gläser bieten optimalen UV-Schutz und höchste Klarheit, während die leichten, robusten Rahmen für maximalen Tragekomfort sorgen. Ein besonderes Merkmal ist das patentierte Wing-Design, das auch bei starkem Wind für sicheren Halt sorgt. Ergänzt wird dies durch einen flexiblen Drahtbügel, der sich schnell und einfach anpassen lässt, um ein sicheres Tragegefühl zu gewährleisten.

Die Entwicklung der Kollektion erfolgte unter strengen Qualitätsstandards, was die Langlebigkeit und Funktionalität der Brillen sicherstellt. Darüber hinaus wurde während des Produktionsprozesses durch den Einsatz des Spritzgussverfahrens großer Wert auf ressourceneffiziente Methoden gelegt.

Die Einführung von "Mister Spex MOOVE" stärkt nicht nur die Produktvielfalt des Unternehmens, sondern optimiert auch die Positionierung im Premiumsegment. Die Erweiterung des Portfolios ist ein wichtiger Schritt, um zukünftige Marktchancen zu nutzen und die Wachstumsstrategie des Unternehmens erfolgreich umzusetzen.

Die Kollektion wird sowohl online als auch in ausgewählten Stores erhältlich sein.

Mehr Informationen zu MOOVE finden Sie hier: Mister Spex MOOVE

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de

Investor Relations:

Irina Zhurba I Head of Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

[1] Quelle: „Europe Sports Eyewear Market (2024-2030) | Trends, Outlook & Forecast“ von 6Wresearch (6Wresearch).

26.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Straße 24 10249 Berlin Deutschland E-Mail: presse@misterspex.de Internet: www.misterspex.de ISIN: DE000A3CSAE2 WKN: A3CSAE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1974221

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1974221 26.08.2024 CET/CEST