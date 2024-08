Woche der Big Tech-Earnings | NVIDIA | DELL | HP Inc. | CrowdStrike

Das bisher widerstandsfähige Wirtschaftswachstum, eine Welle globaler Zinssenkungen und die solide Berichtssaison stützen die Wall Street. Die Signale der FED, dass ab der September-Tagung die Zinsen sinken werden, und dass eine weitere Abkühlung des Arbeitsmarktes nicht geduldet wird, kommt vor allem dem Russell 2000 für Nebenwerte zugute. Die rückläufigen Renditen der Staatsanleihen wirken sich auch auf die Aktien der Halbleiter-Industrie und den Tech-Sektor positiv aus. Im Fokus stehen diese Woche die Ergebnisse von NVIDIA, die am Mittwoch nach dem Closing gemeldet werden. Auch Crowdstrike, HP Inc., Salesforce und NetApp werden an dem Abend Zahlen melden. Am Donnerstag richten sich die Blicke auf AutoDesk, Best Buy und Dell. Die Aktien von PDD starten heute nach den verfehlten Umsatzerwartungen und trüben Aussichten deutlich schwächer in den Tag.



