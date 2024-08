Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG 28.08.2024 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2024 Kursziel: 66,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann HIT-Feedback: Probonio & Bikeleasing-Stückzahlen im Fokus Brockhaus hat letzte Woche auf den Hamburger Investorentagen über die aktuellen Entwicklungen und Wachstumsinitiativen berichtet. Im Vordergrund standen der Vertriebsstart von Probonio, die Umstellung der Bikeleasing-Verträge auf einen variablen Leasingfaktor und die Rad-Stückzahlen in H1/24. Up-Selling von Probonio an Bikeleasing-Kunden letzte Woche gestartet: Nach der weitestgehend abgeschlossenen Integration der im April '24 erworbenen SaaS-Plattform Probonio wurde nun ein erster Kundenteil von Bikeleasing über das komplementäre Multi-Benefit-Leistungspaket informiert. Diese haben nun die Möglichkeit, Demos für eine Produktvorstellung mit dem Vertriebsteam zu buchen. Nach Unternehmensangaben wird das Bikeleasing Sales-Team bei der Bearbeitung der zahlreichen Anfragen unterstützen. Auf Basis jüngster Kundenumfragen geht Brockhaus indikativ davon aus, in 2025 einen mittleren siebenstelligen EBITDA-Beitrag mit Probonio erzielen zu können. Wir erwarten 2025 einen EBITDA-Beitrag von 3,0 Mio. EUR. Zinssensitivität von Bikeleasing durch variablen Leasingfaktor eliminiert: Seit 2023 hat Bikeleasing sukzessive seine Leasingverträge umgestellt, deren Leasingratenhöhe nun von der Zinsentwicklung abhängt. Über die Laufzeit hinweg ist die Höhe der mtl. Leasingrate dann fixiert. Somit ist das Ergebnis von Bikeleasing zukünftig nahezu gänzlich unabhängig von der Zinsentwicklung. Konkret müssen Bikeleasingkunden pro 100BP Änderung der deutschen Umlaufrendite über die Gesamtleasinglaufzeit 1,8% mehr/weniger zahlen. Nach unseren Berechnungen werden die teureren/günstigeren Refinanzierungskosten hierdurch nahezu restlos kompensiert. Verlangsamtes Stückzahlenwachstum in H1 - Ungebrochenes Wachstum der Kundenbasis sollte Bikeleasing '25 zurück zu zweistelligem Absatzwachstum bringen: Während das Ergebnis von Bikeleasing in 2024 noch von den im Vj. akquirierten Handelsagenturen, u.E. ca. 20% höheren Provisionen für die Vermittlung der zugehörigen Versicherungen sowie der Umstellung auf einen variablen Leasingfaktor (wirkt wie Preiserhöhung) profitiert, dürfte das Ergebniswachstum bei Bikeleasing ab 2025 von höheren Stückzahlen sowie der Entwicklung des durchschn. Radpreises getrieben sein. Bereits in unserem letzten Comment wiesen wir darauf hin, dass Bikeleasing den Umsatz/Rad (ex Rückläufergeschäft) in der Folge der oben genannten Effekte in H1/24 um hervorragende 37,9% yoy von 572 EUR auf 789 EUR steigern konnte. Das EBITDA/Rad (ex Rückläufergeschäft) legte dabei nochmals stärker um 53,1% yoy von 309 EUR auf 473 EUR (MONe)zu. In 2025 dürfte sich dies nicht wiederholen. Vielmehr sollte der Umsatz/Rad lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen, sodass das erwartete Ergebniswachstum aus steigenden Stückzahlen resultieren dürfte. Hierfür bildet die Anbindung neuer Arbeitnehmer an die Plattform den Ausgangspunkt, die in H1/24 um 22,3% yoy auf 3,6 Mio. wuchs. Unterstellt man konstante Bestellungen der Mitarbeiter bereits angebundener Unternehmen (3,6 Mio. Arbeitnehmer; rd. 8% aller Arbeitnehmer in DE), würde das Absatzwachstum u.E. approx. dem Wachstum der Neukundenzahl entsprechen. Mit einem von uns geplanten Absatzwachstum von 14,1% yoy in '25 unterstellen wir bereits weiter rückläufige Bestellquoten der Bestandskunden. Fazit: Auf dem HIT hat sich unsere positive Sicht auf den Investment Case bestätigt. Auch wenn die Stückzahlen in H1 unter den Erwartungen lagen, dürften diese 2025 dank des ungebrochenen Neukundenwachstums wieder zweistellig steigen. Die 2024er-Guidance sollte indes erreicht werden, da Bikeleasing saisonal ein leicht besseres H2 erzielen dürfte und IHSE angesichts des hohen AB zu normalen Ergebnisniveaus zurückfinden sollte. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30653.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1976861 28.08.2024 CET/CEST °