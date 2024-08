AKTIEN IM FOKUS/Weniger China-Sorgen: Spirituosenhersteller gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit steigenden Kursen haben die Aktien von Spirituosenhersteller auf nachlassende Sorgen in puncto Geschäftsgegenwind in China reagiert. So will das Land vorerst keine Strafzölle gegen entsprechende Produkte aus der EU verhängen. Nach einem verhaltenen Start kamen die Aktien der Branche ins Laufen. So kletterten Pernod Ricard um fünf Prozent, Campari stiegen um 4,6 Prozent. Die Aktien des Sektors hatten sich in den vergangenen Monaten unter anderem wegen des schleppenden Asien-Geschäfts deutlich schlechter als der Markt entwickelt.

Aktuelle Geschäftszahlen von Pernod Ricard hatten im frühen Handel zunächst keine starke Kursreaktion bewirkt. Analysten hatten darauf hingewiesen, dass diese den Erwartungen entsprochen hätten. Den Ausblick des französischen Unternehmens hatten sie als vorsichtig bezeichnet./mf/mis