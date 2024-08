DAX® - Allzeithoch in Schlagdistanz

Die charttechnische Frage, ob und wann der DAX® ein neues Rekordlevel erreicht, drängt sich derzeit immer heftiger auf. Die deutschen Standardwerte profitieren dabei weiterhin von den bekannten Kurstreibern in Form des zuletzt mehrfach diskutierten Einstiegssignals auf Point & Figure-Basis sowie der im eigentlichen Chartverlauf vorliegenden „V-Formation“. Gestern konnte das Aktienbarometer zudem ein kleines Aufwärtsgap (18.724 zu 18.731 Punkte) etablieren – diese Kurslücke unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Dank dieser Gemengelage erwarten wir tatsächlich einen baldigen Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ein Anschlusspotenzial von rund 1.500 Punkten, was langfristig sogar zu einem Kursziel von 20.000 Punkten führt. Diese runde Anlaufmarke harmoniert dabei bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten DAX®-Korrektur von Mitte Mai bis Anfang August (20.047 Punkte). Einen Bremsklotz stellt indes das Sentiment dar. So zeugt ein Bullenanteil von 51,2% gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) von einem hohen Grad an Optimismus.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

