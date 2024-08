IRW-News: Cosa Resources Corp.: Cosa Resources meldet die Mobilisierung von Bohrmannschaften für das zu 100 % unternehmenseigene Ursa-Uranprojekt im Athabasca-Becken, Saskatchewan

IRW-PRESS: Cosa Resources Corp.: Cosa Resources meldet die Mobilisierung von Bohrmannschaften für das zu 100 % unternehmenseigene Ursa-Uranprojekt im Athabasca-Becken, Saskatchewan

Vancouver, British Columbia, 29. August 2024 - Cosa Resources Corp. (TSX-V: COSA) (OTCQB: COSAF) (FSE: SSKU) ("Cosa" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/cosa-resources-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass das Personal zum Uranprojekt Ursa, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, im Athabasca-Becken in Saskatchewan ("Ursa" oder das "Grundstück") mobilisiert wurde.

Höhepunkte

- Bis zu 4.000 Meter Bohrungen für die zweite Diamantbohrkampagne bei Ursa geplant

- Zu den Zielen gehören die Weiterverfolgung der in Sandstein befindlichen Alteration und Struktur mit der damit verbundenen anomalen Urangeochemie

- Weitere Informationen zu den Bohrzielen und zum Status der geophysikalischen Programme werden in den kommenden Tagen veröffentlicht

Keith Bodnarchuk, President und CEO, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit der Mobilisierung zum Uranprojekt Ursa, das sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, für unsere zweite Bohrkampagne zu beginnen, und sind begierig darauf, die Bohrungen so bald wie möglich wieder aufzunehmen. Neben dem erwarteten Erhalt von vorläufigen geophysikalischen Modellen für mehrere Projekte haben wir eine aufregende Pipeline von Bohrzielen bei Ursa, und wir freuen uns darauf, unsere Stakeholder in den kommenden Tagen mit detaillierten Plänen zu informieren. Ich möchte Andy Carmichael, VP Exploration, und dem Rest des technischen Teams dafür danken, dass sie sich weiterhin dafür einsetzen, Ursa so effektiv und effizient wie möglich in die nächste Phase der Bohrtests zu führen. Cosa möchte all seinen Mitarbeitern und Auftragnehmern eine sichere und erfolgreiche Explorationsperiode wünschen."

Mobilisierung und Geophysik

Das technische Team von Cosa, die unterstützenden Auftragnehmer und die Diamantbohrteams wurden mobilisiert und werden voraussichtlich in den kommenden Tagen das Lager Ursa erreichen. Die Bohrungen werden voraussichtlich kurz danach beginnen und bis Oktober andauern. Das Unternehmen widmet sich weiterhin der effektiven Verfolgung der nächsten Tier-1-Uranentdeckung im Athabasca-Becken und beabsichtigt, den Markt mit Details zu den Bohrzielen zu informieren, sobald die Bohrungen begonnen haben.

Die Ergebnisse der ANT-Untersuchungen (Ambient Noise Tomography), die bei den Projekten Ursa und Orion durchgeführt wurden, werden für Anfang September erwartet und werden zur Unterstützung weiterer Bohrungen bei Ursa verwendet. Kürzlich durchgeführte Bohrungen, die auf ANT-Anomalien in der Nähe von mindestens einer Uranlagerstätte im östlichen Athabasca-Gebiet abzielten, haben eine günstige hydrothermale Alteration und Struktur im Athabasca-Sandstein durchschnitten, wodurch das Potenzial der Methode zur Priorisierung von Zielgebieten bestätigt wurde. Die Technologie wurde auch eingesetzt, um bisher unbekannte Bohrziele innerhalb bewährter Explorationskorridore zu identifizieren.

Darüber hinaus werden in den kommenden Wochen die geophysikalischen Interpretationen der vor kurzem abgeschlossenen luftgestützten VTEM- und Gravitationsuntersuchungen bei Aurora und Orbit erwartet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden als Grundlage für die derzeit für 2025 geplanten First-Pass-Bohrungen dienen.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio umfasst ca. 216.000 ha auf mehreren Projekten in der Region Athabasca Basin, die alle noch nicht ausreichend erkundet sind und sich größtenteils innerhalb oder angrenzend an etablierte Urankorridore befinden.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann auf eine lange Erfolgsbilanz in Saskatchewan verweisen. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Cosa-Teams mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Vor der Entdeckung von Hurricane leiteten Mitarbeiter von Cosa Teams oder waren maßgeblich an der Entdeckung der Gryphon-Lagerstätte von Denison Mines und der Gemini-Zone von 92 Energy beteiligt und spielten eine Schlüsselrolle bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Das Hauptaugenmerk von Cosa liegt bis 2024 auf den ersten Bohrungen in unserem Projekt Ursa, das über 60 Kilometer Streichlänge der Cable Bay Shear Zone umfasst, einem regionalen Strukturkorridor mit bekannter Mineralisierung und begrenzten historischen Bohrungen. Es handelt sich dabei um den letzten verbleibenden Korridor im östlichen Athabasca, in dem noch keine größere Entdeckung gemacht wurde. Moderne geophysikalische Untersuchungen, die von Cosa im Jahr 2023 abgeschlossen wurden, identifizierten mehrere hochrangige Zielgebiete, die durch eine leitfähige Grundgebirgsstratigraphie unterhalb oder angrenzend an breite Zonen mit vermuteter Sandsteinalteration gekennzeichnet sind - eine Umgebung, die für die meisten Uranlagerstätten im östlichen Athabasca typisch ist. Die ersten Bohrergebnisse von Ursa im Winter 2024 sind positiv und beinhalten die Durchschneidung einer breiten Alterationszone mit zugehöriger Struktur im Athabasca-Sandstein, die sich 250 bis 460 Meter oberhalb der Sub-Athabasca-Diskordanz befindet. Folgearbeiten sind für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Andy Carmichael, P.Geo., Vice President, Exploration bei Cosa, geprüft und genehmigt. Herr Carmichael ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Grundstücke, an denen das Unternehmen nicht beteiligt ist. Mineralisierungen auf diesen benachbarten Grundstücken deuten nicht unbedingt auf Mineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens hin.

Kontakt

Keith Bodnarchuk, Präsident und CEO

info@cosaresources.ca

+1 888-899-2672 (COSA)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtige Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Erschließungsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen und Annahmen in solchen Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen oder staatlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, einschließlich jener Risiken, die in der Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens dargelegt sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich des Preises von Uran und anderen Rohstoffen, der Explorations- und Erschließungskosten, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, der Fähigkeit des Unternehmens, sicher und effektiv zu arbeiten, und der Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76683

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76683&tr=1

