EQS-News: tick Trading Software AG ist Sponsor beim Deutschen Eigenkapitalforum 2024

Düsseldorf, 30. August 2024 – Die tick Trading Software AG freut sich bekannt zu geben, dass sie als Sponsor beim Deutschen Eigenkapitalforum 2024 der Deutschen Börse AG teilnehmen wird. Diese renommierte Veranstaltung bietet eine hervorragende Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen, Investoren und Geschäftspartnern.

Das Deutsche Eigenkapitalforum, das vom 25. bis 27. November 2024 im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main stattfindet, ist eine der bedeutendsten Kapitalmarktveranstaltungen in Deutschland. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich Eigenkapitalfinanzierung zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Als führender Anbieter von Hochleistungs-Handelssoftware für Finanzmärkte ist die tick Trading Software AG stolz darauf, diese wichtige Veranstaltung zu unterstützen. Unsere Teilnahme als Sponsor unterstreicht unser Engagement für Innovation und unsere Rolle als verlässlicher Partner im Finanzsektor.

Wir laden alle unsere Geschäftspartner und Investoren herzlich ein, uns am Stand der tick Trading Software AG zu besuchen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über unsere neuesten Produkte und Dienstleistungen zu erfahren und sich mit unserem Expertenteam auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele interessante Gespräche beim Deutschen Eigenkapitalforum 2024!

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

