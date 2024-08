Ukrainischer F-16-Kampfjet abgestürzt - Pilot tot

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Einer der gerade erst in den Dienst der Ukraine gestellten F-16-Kampfjets ist dem Militär zufolge abgestürzt.

Der Pilot sei ums Leben gekommen, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag mit. Zu dem Absturz sei es am Montag während der Abwehr des russischen Großangriffs gekommen. Aus dem US-Verteidigungsapparat verlautete, russischer Beschuss sei aber offenbar nicht die Ursache für den Crash gewesen. Ob es sich um einen Pilotenfehler oder technisches Versagen handelte, sei noch nicht geklärt. Es ist das erste Mal, dass der Verlust eines der zuvor lange in der Ukraine erwarteten Kampfflugzeuge aus US-Produktion bekanntgegeben wird. Laut einem früheren Bericht der "Times of London" verfügte das Land über sechs Stück.

Die ukrainische Luftwaffe teilte auf Facebook mit, der Pilot Olexij Mes sei im Kampfeinsatz ums Leben gekommen. "Olexij hat die Ukrainer vor tödlichen russischen Raketen beschützt. Leider hat er dafür mit seinem Leben bezahlt." CNN hatte 2023 berichtet, dass Mes zum Einsatz in F-16-Kampfjets geschult werde.

Russland hatte die Ukraine am Montag massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen und am Dienstag einen weiteren Großangriff auf das Nachbarland gestartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag erklärt, die F-16 seien bei der Abwehr des Angriffs vom Montag erfolgreich eingesetzt worden.

Erst Anfang August Selenskyj hatte mitgeteilt, dass die F-16-Piloten ihren Einsatz begonnen hätten. Er begrüßte den Schritt als wichtigen Meilenstein im Abwehrkampf gegen Russland. Militärexperten bezweifeln jedoch, dass allein die kleine Zahl der Kampfjets das Blatt wenden könne. Selenskyj selbst klagte, sein Lande habe nicht genug Kampfflugzeuge und auch nicht ausreichend Piloten, die sie fliegen könnten.

