Bitcoin-Kurs erholt sich etwas von Zwei-Wochen-Tief

Der Kurs des Bitcoin hat sich am Montag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Nachdem die älteste und bekannteste Kryptowährung in der vergangenen Woche unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen war und in der Nacht zum Montag bei rund 57.100 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte August erreicht hatte, setzte bis zum frühen Nachmittag eine Gegenbewegung ein.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde der Bitcoin zuletzt zu rund 58.400 Dollar gehandelt und damit fast zwei Prozent über dem Niveau vom frühen Morgen. In den USA ist zu Beginn der Woche Feiertag. Daher dürften viele US-Anleger im weiteren Tagesverlauf als Marktteilnehmer und damit als mögliche Impulsgeber ausfallen.

Seit dem Rekordhoch bei knapp 74.000 Dollar im März ist der Bitcoin in den vergangenen Wochen und Monaten unter Druck geraten. Zeitweise hatte aber auch die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA für Erholungsversuche bei Kryptowährungen geführt.

Beim Handel mit dem Bitcoin kann es jederzeit zu starken Kursbewegungen kommen. Experten warnen daher immer wieder vor den großen Risiken, die mit dem Kauf der Kryptowährung verbunden sind.