DAX Wochenausblick: Alle Augen auf die Non-Farm Payrolls

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA sowie robuste Konjunkturdaten jenseits des Atlantiks aus der vergangenen Woche könnten die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt weiter am Leben halten. Die Erkenntnis, dass die jüngst veröffentlichten NVIDIA-Zahlen auf den zweiten Blick womöglich gar nicht so schlecht ausgefallen sind, dürfte ebenfalls sukzessive durchsickern.

In der neuen Handelswoche sollte sich der Blick der Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten richten. Wegen des Feiertags „Labor Day“ in den USA bleiben die Börsenpforten an der Wall Street allerdings am heutigen Montag geschlossen.