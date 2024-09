EQS-News: Lübke Kelber präsentiert Wachstumsstrategie auf der Hauptversammlung

Lübke Kelber präsentiert Wachstumsstrategie auf der Hauptversammlung



Frankfurt a. M., 2. September 2024 – Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33), Holdinggesellschaft der Lübke Kelber Gruppe, hat vergangene Woche ihre erste ordentliche Hauptversammlung als börsennotierte Gesellschaft in Frankfurt a. M. abgehalten.



Alle drei Vorstände standen den Aktionär:innen Rede und Antwort. Marc Sahling, Vorstandsmitglied und CEO der Lübke Kelber AG, stellte zunächst das Unternehmen vor, anschließend präsentierte Finanzvorstand und CFO Christoph Charpentier im Rückblick die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres und gab ein Update zu den rechtlichen Angelegenheiten (Aktivprozessen), die noch aus der Zeit der Vorgängergesellschaft DGI rühren.



Steffen Schaack, Vorstandsmitglied und COO der Lübke Kelber AG, gab im Anschluss einen Einblick in die Vier-Säulen-Strategie der Gesellschaft und verwies auf die steigenden Marktanteile der Lübke Kelber Gruppe im Transaktionsmarkt über die letzten drei Jahre. Neben dem bislang dominierenden Transaktionsgeschäft liegt ein wesentlicher Schwerpunkt der zukünftigen Wachstumsstrategie in den Bereichen Asset- und Beteiligungsmanagement, bei denen Lübke Kelber gemeinsam mit institutionellen Investoren Immobilienportfolios in Deutschland erwirbt und diese über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren bis zum Exit entwickelt. Bis 2028 plant Lübke Kelber den Aufbau eines eigenen Bestands von mehr als 20.000 Wohnungen. Das Management zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Erholung am Investmentmarkt weiter fortsetzt und sich hier günstige Kaufgelegenheiten für Lübke Kelber und seine Co-Investoren bieten.



Zum Abschluss präsentierte der Vorstand die vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahres und gab einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024. Erwartungsgemäß erzielte die Lübke Kelber AG als Holdinggesellschaft ohne Beteiligungserträge in den ersten sechs Monaten ein leicht negatives Ergebnis vor Steuern von EUR -0,2 Mio. Das in der Dr. Lübke & Kelber GmbH konzentrierte operative Geschäft entwickelte sich in den ersten sechs Monaten analog zum schwachen deutschen Transaktionsmarkt verhalten. Lübke Kelber erwirtschaftet einen Großteil seiner Erträge in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere in Q4, so dass der Vorstand weiterhin von einem positiven Ergebnis vor Steuern von mehr als 1 Mio. EUR für die operative Tochter für das Gesamtjahr 2024 ausgeht.



Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 95,89 % des Grundkapitals. Die Anteilseigner stimmten bei der Beschlussfassung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, darunter auch die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im Volumen von 544.500 EUR, gültig bis 26. August 2029.



Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Lübke Kelber-Website unter





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 90 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden und Leipzig. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.

Mehr Informationen unter





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

