Ethereum Kurs verliert 16 Prozent im August – Fed im Blick

Ether-Anleger blicken insgesamt auf einen turbulenten August zurück. Auf Monatssicht büßt der nach Marktgröße zweitwichtigste Kryptowert fast 16 Prozent seines Wertes ein. Unter anderem die Sorge einer konjunkturellen Abkühlung in den Vereinigten Staaten dürfte Investoren umgetrieben haben. Da die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik weiterhin großgeschrieben werden, dürfte sich der Blick in der neuen Handelswoche vor allem auf die Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten richten und die damit Zusammenhang stehenden Zinsperspektiven.

Anleger setzen weiterhin auf Zinssenkung im September in den USA

Das „Fed-Watch-Tool“ der CME Group taxiert die Chance für eine Zinssenkung in Summe von 50 Basispunkten auf der kommenden September-Sitzung derzeit auf 31 Prozent, nach 32 Prozent von vor einer Woche. Fed-Chef Jerome Powell hatte auf dem jüngsten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) eine mögliche Zinswende ins Spiel gebracht.

Sollte sich die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in August forcieren, könnte dies riskante und zinslose Anlagen wie etwa Ether möglicherweise beflügeln.