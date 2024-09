Ist die Aktie der Münchener Rück jetzt ein Kauf?!

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist definitiv nicht unattraktiv. Zwar notierten die Anteilsscheine zum Zeitpunkt des Verfassen dieses Artikels bei 461 Euro. Dabei hat es zuletzt jedoch leichte Schwankungen gegeben.

Im Zuge der Volatilität zum Anfang des Augusts ist die Aktie bis auf 426 Euro korrigiert. Innerhalb von zwei Wochen näherte sich jedoch wieder ihrem Rekordhoch von 471 Euro. Aber sollten Investoren bei der höheren Bewertung noch immer zukaufen?

Höhere Bewertung ist gleichsam ein ziemlich gutes Stichwort. Denn die Münchener Rück ist eigentlich gar nicht so ambitioniert bewertet.

Münchener Rück: Das spricht für einen Kauf!

Zunächst gibt es einige Merkmale, die bei der Aktie der Münchener Rück durchaus noch für einen Kauf sprechen können. Für mich ist das primär die moderate Bewertung, die starke und solide wachsende Dividende, sowie gleichzeitig das moderate Wachstum und weitere Growth-Potenzial.

Fangen wir mit der Bewertung an: Die Münchener Rück wird bei einem Kurs von 461 Euro inzwischen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 12 und 13 für das laufende Geschäftsjahr 2024 bewertet. Das Management prognostizierte einen Gewinn in Höhe von 5 Mrd. Euro, die aktuelle Marktkapitalisierung liegt hingegen bei 61,9 Mrd. Euro. Genauer gesagt entspräche das sogar einem Wert von lediglich 12,2.

Der gestiegene Aktienkurs ist daher ein mit Vorsicht zu genießender Indikator für die aktuelle Bewertung. Zum Vergleich: Das Nettoergebnis wuchs alleine in den letzten drei Geschäftsjahren bis einschließlich 2023 von 2,9 Mrd. Euro bis auf 4,6 Mrd. Euro. Tendenz in Anbetracht der jetzigen Prognose weiter wachsend. Im Endeffekt ist der doppelte Aktienkurs daher bloß das Ergebnis eines fast doppelten Gewinns. Insofern hat sich an der Bewertung in dem Zeitraum fast nichts verändert.

Auch im Geschäftsjahr 2024 besitzt die Münchener Rück attraktive Wachstumschancen. Der Markt der Rückversicherungen bleibt von einem Unterangebot geprägt. Zudem sind die Zinsen hoch, sodass das rollierende Neugeschäft im Asset-Management wieder bessere Renditen bringt. Die durchschnittliche Rendite lag per Ende des zweiten Quartals bereits bei über 3 %. Auch das ist ein Grund für die Neubewertung der Aktie.

Gekrönt wird das alles bei der Münchener Rück mit einer starken und ebenfalls wachsenden Dividende. Im letzten Jahr schüttete der DAX-Versicherer 15,00 Euro je Aktie an die Investoren aus. Das entspräche heute einer Dividendenrendite von 3,25 %. Auch hier zum Vergleich: Die Dividende je Aktie ist dabei in den letzten drei Jahren von 11,00 Euro bis auf das heutige Niveau gestiegen. Ein leicht moderateres Wachstum könnte für die Zukunft eines bedeuten: Mehr Potenzial beim Dividendenwachstum.

Es gibt natürlich auch Risiken!

Bei der Aktie der Münchener Rück gibt es selbstverständlich auch Risiken. Ein erstes, für viele Investoren stets unkalkulierbares Risiko ist das des Versicherungsgeschäfts. In Summe wird der DAX-Rückversicherer seine Schäden und Prämien gut kalkulieren können, da bin ich sicher. Allerdings können hohe Schäden in einzelnen Geschäftsjahren auch für eine durchwachsene, operative Performance sorgen.

Das sehen wir im Moment definitiv noch nicht. Sollte die Münchener Rück jedoch in den kommenden ein, zwei oder auch mehr Jahren mal eine Gewinnwarnung aussprechen, so könnte das die zuletzt erfolgsverwöhnten Investoren wieder erden. Gerade nach so einem guten Kursverlauf ist die Euphorie sehr groß. Das Enttäuschungspotenzial bei ausbleibendem Erfolg ist nicht unerheblich.

Zudem sollten wir nicht vergessen, dass die Münchener Rück derzeit von gestiegenen Zinsen profitiert. Was passiert, wenn das Zinsniveau nicht mehr so hoch ist? In den ersten Jahren: Vermutlich wenig. Im rollierenden Neugeschäft wird sich der DAX-Rückversicherer bestimmt auf Jahre in Teilen höhere Renditen gesichert haben. Dauerhaft niedrigere Zinsen können jedoch in einigen Jahren auch wieder zu niedrigeren Ergebnissen führen.

Münchener Rück: Jetzt ein Kauf?!

Um daher zu einem Fazit zu kommen: Ich persönlich glaube, dass die Aktie der Münchener Rück heute nicht unattraktiv ist. Sie gehört zu meinen größten Positionen im Depot. Der einzige Grund, warum ich derzeit nicht investiere, ist das bereits erreichte Volumen. Als neuer Investor würde ich heute nicht All-In gehen. Aber eine kleinere Position könnte sich langfristig-orientiert noch immer lohnen.

Doch, vergiss nicht: Das Versicherungsgeschäft ist trotzdem zyklisch und kann seine Tücken besitzen. Daher würde ich mir zumindest die finanzielle Flexibilität wahren, zu günstigeren Kursen meine Position noch einmal aufzustocken.

Der Artikel Ist die Aktie der Münchener Rück jetzt ein Kauf?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Münchener Rück.

