Trading-Chance Delivery Hero: Bilanz eingepreist, die Luft wird wieder dünner

Die vergangene Woche vorgelegten Halbjahresergebnisse fielen zwar gut aus. Aber veröffentlicht wurde nur der um Sonderfaktoren bereinigte, operative Gewinn, was netto bleibt, wird erst später gemeldet ... und da dürfte trotz der Verbesserung des operativen Gewinns wohl noch ein Minuszeichen prangen. Der Weg hin zu den schwarzen Zahlen ist steinig. Und nachdem die Trader die Bilanz ausgiebig mit Käufen feierten, dürfte die Luft jetzt schon wieder dünner werden.

Am 30. April hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf die Delivery Hero-Aktie vorgestellt, mit der man tadellose Gewinne hatte einfahren können, sofern man, was natürlich immer vonnöten ist, den Stop Loss auch sukzessiv nachgezogen hat. Wir hatten den Trade um 27 Euro in der Aktie gestartet, Anfang Juli sah sie ein Tief von 17,30 Euro.

Danach bildete sich ein kleiner, dreifacher Boden, der Ende August in eine Aufwärtsbewegung mündete, die dann durch die am letzten Donnerstag vorgelegten Halbjahreszahlen intensiviert wurde. Dadurch wurde die breite Widerstandszone 29,31/30,40/33,70 Euro erneut angelaufen. Im vergangenen Herbst ebenso wie im Frühjahr drehte die Aktie dort nach unten ab ... und es spricht nichts dagegen, dass das in Kürze erneut passiert.

Die operative Marge bleibt bislang äußerst klein

Der Umsatz stieg deutlich von 2,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2023 auf jetzt 3,1 Milliarden, das operative, bereinigte Ergebnis (AEBITDA) stieg von 9,2 auf 240,5 Millionen. Das klingt gut, zumal der Umsatz stärker zulegte als von den Analysten erwartet, wenngleich das AEBITDA von einigen höher prognostiziert wurde. Aber wenn man sich ansieht, dass die operative Gewinnmarge, gerechnet auf Basis des Warenwerts, dennoch nur auf 1,0 Prozent kam, wird klar:

Bis Delivery Hero wirklich netto stabil in der Gewinnzone rangiert, wird noch Zeit vergehen. Und dass das gelingt, ist nicht einmal zwingend, immerhin verschiebt sich die Erwartung der Analysten, wann denn nun die „schwarze Netto-Null“ erreicht wird, schon eine ganze Weile immer wieder nach hinten. Was auch Auswirkungen auf das durchschnittliche Kursziel der Experten hat, das, obgleich die meisten Analysten auch nach der Bilanz ihre „Kaufen“-einschätzung beibehielten, seit Anfang Juli von im Schnitt 55 auf 43,30 Euro zurückkam. Immer noch mehr als der aktuelle Kurs der Aktie, aber:

Widerstandszone erreicht, Markttechnik heiß gelaufen

Dass die Analysten den Daumen heben und die Anleger ihnen hier nicht mehr folgen mögen, ist bereits seit Jahren so. Und über eine Bodenbildung hinaus, die 2022 begann und im Herbst 2023 dann noch eine Etage tiefer rutschte, ist bislang nichts gelungen. Spekulative Trader kaufen, dann aber stockt die Rallye früher oder später. Und mit Blick auf das Chartbild wäre jetzt allemal ein denkbarer Moment erreicht, an dem den Käufern wieder einmal die Puste ausgeht, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Die Delivery Hero-Aktie hat jetzt erneut die Widerstandszone 29,31/30,40/33,70 Euro erreicht und ist durch die Vehemenz der Käufe nach den Halbjahreszahlen seitens der reagibleren markttechnischen Indikatoren wie des hier eingeblendeten RSI bereits markant überkauft. Und wir sehen im Chart, dass das Erreichen der Überhitzungszone im RSI seit Frühjahr 2023 jedes Mal neuen Abgabedruck zur Folge hatte. Dass es diesmal anders kommt ist, wie alles an der Börse, zwar nicht unmöglich. Aber es ist unwahrscheinlich genug, dass spekulativ ausgerichtete Trader sich hier einen Short-Trade überlegen könnten.

Ein Short-Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 42,649 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 2,0. Den Stop Loss würden wir bei 35,30 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,72 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Delivery Hero lautet HS5X3D.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 29,31 Euro, 30,40 Euro, 33,70 Euro

Unterstützungen: 25,21 Euro, 21,72 Euro, 17,35 Euro, 14,92 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Delivery Hero

Basiswert Delivery Hero WKN HS5X3D ISIN DE000HS5X3D7 Basispreis 42,649 Euro K.O.-Schwelle 42,649 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,0 Stop Loss Zertifikat 0,72 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

