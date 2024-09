EQS-News: Quartalsbericht zum ersten Quartal 2024: Stabile Performance Trotz schwierigen Bedingungen im globalen Kunstmarkt

EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Sonstiges

Quartalsbericht zum ersten Quartal 2024: Stabile Performance Trotz schwierigen Bedingungen im globalen Kunstmarkt

New York/Berlin, 3. September 2024: Artnet AG, der führende Online-Marktplatz und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, hat heute den Quartalszwischenbericht für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz sank um 11 % auf 23,35 Mio. EUR im Vergleich zu einem deutlichen Rückgang des gesamten Kunstmarkts von 29,5 % im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024. Artnet konnte die negativen Auswirkungen des schwachen Kunstmarkts minimieren, unterstützt durch stabile Ergebnisse in den Segmenten Marktplatz und Daten. Das Betriebsergebnis für das erste Quartal 2024 betrug –836 TEUR. Das negative Gesamtergebnis ist hauptsächlich auf die schlechter als erwartete Leistung im Segment Medien zurückzuführen dem die schwierige wirtschaftliche Konjunktur zugrunde liegt. „Der anhaltende Inflationsdruck sowie die sozioökonomische Instabilität wirken sich negativ auf den gesamten Kunstmarkt aus. Darüber hinaus hat der Luxusgütermarkt Verluste erlitten, was sich negativ auf die Werbebudgets wichtiger Kunden auswirkt“, sagte Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG.

Die hartnäckige Inflation beeinträchtigt weiterhin die Kaufkraft und die Zuversicht der Kunden in vielen wirtschaftlichen Bereichen. Mehrere Volkswirtschaften, insbesondere Deutschland, haben zunehmenden Rezessionsdruck erfahren. Die schwierige wirtschaftliche Konjunktur im Jahr 2023 und im ersten Quartal 2024 führten dazu, dass Verbraucher zurückhaltender wurden. Dieses wirkte sich negativ in Bezug auf das Volumen als auch den Wert auf dem Kunstmarkt aus. Wichtige demokratische Wahlen im Jahr 2024 sorgen ebenfalls für Unsicherheit auf dem Markt. Das Management rechnete damit, dass der Kunstmarkt im ersten Halbjahr tendenziell schwierig sein wird. Angesichts der aktuellen Marktdynamik könnten sich die wirtschaftlichen Bedingungen auch für den Kunstmarkt erst 2025 verbessern.

Schon im vergangenen Geschäftsjahr hat Artnet strategische Kostensparmaßnahmen eingeführt, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens 2024 zu unterstützen. Eine der Kostensparmaßnahmen ist der aktuelle Wechsel vom Prime Standard zum General Standard an der Deutschen Börse. Obwohl der General Standard immer noch ein hohes Maß an Transparenz in der Berichterstattung erfordert, werden durch den Verzicht auf vierteljährlichen Finanzberichte kosten gespart. Artnet wird jedoch weiterhin Halbjahres- und Jahresberichte veröffentlichen sowie die Hauptversammlung für Aktionäre durchführen.

Artnet hat 2020 strenge ESG-Berichtsstandards eingeführt, die Schlüsselbereiche der Verantwortung definieren und spezifische Ziele setzen. Der Jahresbericht 2023 enthält den freiwilligen ESG-Bericht von Artnet für 2023. Die Strategie der Gruppe basiert auf einer Vision für ein nachhaltigeres Kunstgeschäft, unternehmerische Verantwortung und soziales Engagement. Mit seiner Berichterstattung über ESG-Initiativen übernimmt Artnet erneut eine führende Rolle und setzt sein Engagement fort, positive Veränderungen voranzutreiben und nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.

Der Quartalsbericht zum ersten Quartal ist hier abrufbar.

Weitere Nachrichten und Veröffentlichungen zum Thema Investor Relations finden Sie hier.

Über Artnet

Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

ISIN: DE000A1K0375

LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

Kontakt:

Sophie Neuendorf

sneuendorf@artnet.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: artnet AG Niebuhrstr. 78 10629 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0 Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29 E-Mail: info@artnet.de Internet: www.artnet.de ISIN: DE000A1K0375 WKN: A1K037 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

