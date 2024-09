Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG 03.09.2024 / 13:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG ISIN: DE0007318008 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 26,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Expansionskurs: STINAG setzt auf vielseitige Projekte und solide Dividenden Im ersten Halbjahr 2024 konzentrierte sich das Unternehmen auf fünf bedeutende Projekte: drei Revitalisierungen und eine Neuentwicklung in der Stuttgarter City sowie ein Wohnbauprojekt bei Darmstadt. Bis Mitte des zweiten Halbjahres sollen "Rotebühlplatz 18" und "Bickenbach" fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Die verbleibenden Projekte, darunter die Revitalisierungen "Tübinger Straße 6" und "Tübinger Straße 17b" sowie der Neubau "Königstraße 51", stehen kurz vor der Baugenehmigung und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Diese Investitionen, mit einem Gesamtvolumen von etwa 75 Mio. EUR, sollen eine durchschnittliche Rendite von rund 5 % bieten. Das Projekt "Rotebühlplatz 18" in Stuttgart umfasst 550 m² Mietfläche, die nach einer Sanierung voraussichtlich im Herbst eröffnet wird und jährliche Einnahmen von etwa 0,3 Mio. EUR bringen soll. Das Wohnprojekt "Neue Mitte Bickenbach", das bis Ende 2024 fertiggestellt sein soll, besteht aus 74 Wohnungen, 171 Tiefgaragenstellplätzen und drei Gewerbeeinheiten, mit einem jährlichen Mietpotenzial von rund 1,5 Mio. EUR. Das Büro- und Einzelhandelsprojekt "Tübinger Straße 6 / Kleine Königstraße 1" wird bis Mitte 2026 modernisiert und soll jährliche Mieterträge von etwa 1,1 Mio. EUR erzielen. Das ebenfalls in Stuttgart gelegene Gebäude "Tübinger Straße 17b" wird zu einem Mixed-Use-Objekt mit Büros, Wohnungen und Einzelhandel umgestaltet, mit einer geplanten Fertigstellung im Herbst 2026. Der Abriss des Altgebäudes "Königstraße 51" wurde bereits abgeschlossen. Der Bauantrag für das neue sechsgeschossige Geschäftshaus wurde eingereicht, und die Realisierungsphase wird beginnen, sobald die Baugenehmigung vorliegt. Diese Projekte, die zusammen ein Volumen von rund 75 Mio. EUR darstellen, sollen zur weiteren Risikostreuung und Verbesserung der finanziellen Situation des Unternehmens beitragen. In den nächsten drei Jahren plant das Unternehmen zusätzliche Investitionen von bis zu 80 Mio. EUR, insbesondere in Senior-Living, Gesundheitszentren und Mixed-Use-Immobilien, um eine ausgewogene Investitionspipeline zu gewährleisten und den Immobilienwert sowie die Marktkapitalisierung zu steigern. Dank der zusätzlichen Investitionen und den daraus resultierenden Cashflows sollten auch deutlich höhere Dividenden realisierbar sein. Für das laufende Jahr rechnen wir zunächst mit einer Dividende von 0,48 EUR, gefolgt von 0,60 EUR im Jahr 2025 und 0,75 EUR im Jahr 2026. Auf Basis unseres DCF-Modells belassen wir das Kursziel auf 26,00 EUR je Aktie und vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30711.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.09.2024 (12:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Stu-die: 03.09.2024 (13:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1980641 03.09.2024 CET/CEST °