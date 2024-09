Strafen gegen Clearview AI wegen illegaler Gesichtserkennung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Amsterdam (Reuters) - Wegen des illegalen Aufbaus einer Datenbank zur Gesichtserkennung haben die Niederlande der US-Firma Clearview AI millionenschwere Strafen aufgebrummt.

Clearview AI müsse insgesamt 35,5 Millionen Euro zahlen, teilte die Datenschutzbehörde DPA am Dienstag mit. "Gesichtserkennung ist eine Technologie, die in hohem Maße in die Privatsphäre eingreift und die man nicht einfach auf die Menschen dieser Welt loslassen kann", betonte deren Chef Aleid Wolfsen. Er wies außerdem darauf hin, dass auch die Nutzung der Clearview-Dienstleistungen nach niederländischem Recht illegal sei. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

