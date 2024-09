Trading-Chance SAP: Reichlich Spielraum auf der Unterseite

Werbung

Der Software-Riese SAP baut Stellen ab, im Vorstand ist reichlich Bewegung, aber die Aktie steigt dennoch bisher von einem Rekordhoch zum nächsten. Doch langsam wird SAP auch wieder für das bärische Lager interessant ... und das nicht nur aus charttechnischer Sicht.

Seit dem Beginn des mittelfristigen Aufwärtstrends Ende September 2022 hat die SAP-Aktie um die 150 Prozent zugelegt. Der Gewinn pro Aktie indes nicht, so dass die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis für 2024 bei 45 liegt – für eine Software-Aktie ist das teuer. Zwar erwarten viele Analysten, dass SAP 2025 und 2026 deutlich mehr verdienen wird. Aber das ist eine Erwartung, keine in Stein gemeißeltes Faktum.

Hauptaufgabe Zugpferd?

Da wird die Luft nach oben langsam dünn, zumal das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit derzeit 210 Euro nicht mehr weit entfernt liegt. Aber warum steigt der SAP-Kurs trotzdem so konstant? Das kann gut daran liegen, dass man mit SAP am leichtesten den DAX bewegen kann. Das wiegt dann schwerer als die Frage, ob ein Unternehmen, das kräftig Stellen abbaut und insgesamt langsamer wächst, als man das vor zwei Jahren noch prognostiziert hatte, wirklich von einem Rekord zum nächsten laufen muss.

Die SAP-Aktie ist zusammen mit Siemens die am schwersten im DAX gewichtete Aktie. Will man den DAX im Aufwärtstrend halten, muss auch SAP weiter laufen. Doch nicht nur der DAX wirkt derzeit eher heiß gelaufen, bei SAP ist das nicht anders, wie wir im Chart sehen können:

Runde Marke 200 Euro – Ziel oder Etappe?

Anfang des Jahres hat die Aktie den seit Herbst 2022 laufenden Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen und einen neuen Trendkanal etabliert, dessen untere Begrenzungslinie die obere Trendlinie des alten Kanals darstellt. Jetzt ist SAP nach Juli zum zweiten Mal an die obere Linie des neuen Trendkanals angestoßen, diesmal aber wurde dadurch die runde Marke von 200 Euro erreicht. Eine Etappe auf dem Weg zu noch höheren Kursen ... oder doch eher für viele ein Kursziel?

Quelle: marketmaker pp4

Da die Bewertung mittlerweile hoch und das Konsens-Kursziel der Analysten nahe ist, ist die Chance, dass es eher über kurz als über lang zu einer die hohe Bewertung bereinigenden Korrektur kommt größer als die für eine ungezügelte Fortsetzung der heiß gelaufenen Aktie. Groß genug, um sich als risikofreudiger Trader einen antizyklischen Short-Trade zu überlegen.

Short am oberen Ende des erweiterten Trendkanals

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 252,453 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,7. Den Stop Loss würden wir bei 216 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 3,58 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die SAP-Aktie lautet PC6DGB.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 201,20 Euro

Unterstützungen: 177,20 Euro, 170,85 Euro, 163,82 Euro, 154,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf SAP

Basiswert SAP WKN PC6DGB ISIN DE000PC6DGB4 Basispreis 252,453 Euro K.O.-Schwelle 252,453 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,7 Stop Loss Zertifikat 3,58 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

