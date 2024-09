Illumina - Trendbruch – Hoffnung auf Doppelboden

„Ein antizyklischer Trade – aber einer mit Charme.“ So leiteten wir unsere jüngste charttechnische Einschätzung der Illumina-Aktie ein (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. August). Das seinerzeit beschriebene Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. „morning stars“ hat der Titel inzwischen bestätigt. Dank dieser Entwicklung ist zudem auch der Abwärtstrend seit August 2021 (akt. bei 114,39 USD) Geschichte (siehe Chart). Alle diese Faktoren unterstreichen die grundsätzlichen Trendwendeambitionen des Papiers – nach der äußerst schwierigen Marktphase der letzten drei Jahre und einem Kursverfall von über 550 USD auf unter 100 USD. In dieses Bild passt auch der trendfolgende MACD, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat. In dieser Gemengelage markiert das bisherige Jahreshoch bei gut 148 USD ein wichtiges Erholungsziel – ein ganz wichtiges Chartlevel, denn jenseits dieser Hürde würden die Tiefpunkte bei 89 USD bzw. 98,49 USD einen klassischen Doppelboden bilden. Den Stop-Loss für bestehende sowie für Neuengagements können Anlegerinnen und Anleger indes auf das Niveau der o. g. ehemaligen Abwärtstrendlinie nachziehen.

Illumina (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Illumina

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

