IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources erwirkt Notierung am OTCQB Venture Market und erhält DTC-Berechtigung

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources erwirkt Notierung am OTCQB Venture Market und erhält DTC-Berechtigung

Calgary - 4. September 2024 - Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich vom OTC Pink Market an den OTCQB Venture Market aufgestiegen ist. Das Uplisting wurde von der OTC Markets Group genehmigt und das Unternehmen notiert seit 3. September 2024 am OTCQB.

Die Stammaktien des Unternehmens werden seit Markteröffnung am 3. September 2024 am OTCQB unter dem Kürzel ARLYF gehandelt. Die Stammaktien des Unternehmens können auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel ARGL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel ME0 gehandelt werden.

Der von OTC Markets Group, Inc. betriebene OTCQB ist ein Markt für aufstrebende und neue Unternehmen in den Vereinigten Staaten und im Ausland. Für eine Zulassung zum Handel am OTCQB müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung bei der Securities and Exchange Commission vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen, von einer PCAOB-registrierten Firma geprüfte Finanzdaten vorlegen und sich jährlich einem Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung unterziehen.

Das Unternehmen gibt weiters bekannt, dass seine Stammaktien nun auch für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten über die Depository Trust Company (DTC) zugelassen sind. Erwartungsgemäß wird die DTC-Berechtigung den Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens vereinfachen und die Liquidität der Aktien von Argyle in den Vereinigten Staaten verbessern. Die Aktien des Unternehmens werden seit kurzem am OTCQB unter dem Kürzel ARLYF gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corp., einem US-Unternehmen, das für die Verwaltung des elektronischen Clearings und der elektronischen Abrechnung von börsennotierten Unternehmen zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung über DTC zugelassen sind, gelten als DTC-berechtigt. Diese elektronische Methode des Clearings von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und damit den Abwicklungsprozess für Anleger und Makler, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl von Maklerfirmen gehandelt werden können, da sie nun deren Anforderungen entsprechen.

Jeff Stevens, CEO, meint dazu: Mit der Notierung am OTCQB Venture Market und dem Erhalt der DTC-Berechtigung für die Aktien von Argyle haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, den wir uns gesetzt hatten. Wir sind der Ansicht, dass der Handel am OTCQB zusammen mit der DTC-Berechtigung Investoren eine deutlich größere Sichtbarkeit und Transparenz bietet, wodurch wir ein breiteres Anlegerpublikum erreichen können. Wir wissen die Unterstützung unserer Partner und Aktionäre sehr zu schätzen und setzen die Umsetzung unseres Geschäftsplans fort.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Jeffrey Stevens

President & CEO

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Für alle anderen Anfragen: info@argylresourcescorp.com

www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die im Rahmen des Vertrags angebotenen Dienstleistungen und erfolgreiche verbesserte Marktbedingungen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein, beabsichtigt, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen; dazu gehört der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76723

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76723&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04031A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.