Tagesausblick für 05.09.: DAX – Nervosität steigt. Ölpreis unter Druck.

Der DAX® sackte zum Handelsstart in den Bereich von 18.600 Punkte und pendelte im weiteren Verlauf in einer engen Bandbreite um diese Marke. Die heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten aus den USA signalisierten eine weitere Entspannung am US-Arbeitsmarkt. Der Auftragseingang in der US-Industrie fiel hingegen besser aus, als von vielen Experten im Vorfeld erwartet wurde. Die US-Märkte starteten daraufhin mit leichten Kursgewinnen. Der DAX® konnte von dieser Entwicklung zunächst nicht partizipieren.

Die Renditen an den Anleihemärkten gaben heute erneut deutlich nach. Der Goldpreis konnte davon zwar noch nicht profitieren, allerdings konnte sich die Notierung für eine Feinunze Gold im Bereich von 2.490 USD stabilisieren. Dem gestrigen Kurssturz unter 75,80 USD folgte heute ein weitere Kursabschlag beim Brent Crude Oil. Zeitweise notierte der Ölkontrakt sogar unter 73 USD.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Adidas knickte heute ein und sank unter EUR 223. Damit is ein großer Teil der Kursgewinne von vergangener Woche wieder ausradiert. HelloFresh hat den seit Mitte August gebildeten Seitwärtstrend verletzt. Folgt nun eine Verkaufswelle? Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia standen hingegen auf dem Einkaufszettel vieler Investoren. Heute gibt die Deutsche Börse bekannt, ob Titel im DAX®, MDAX®, TecDAX® oder SDAX® ausgetauscht werden. Mögliche Anpassungen werden zum 23.09. vollzogen. Es wird damit gerechnet, dass Encavis und Evotec möglicherweise vom MDAX® in den SDAX® absteigen und durch Hypoport und Schott Pharma ersetzt werden. Im SDAX® ist die Aktie von BayWa abstiegsgefährd.

Morgen werden sich Bristol Myers Squibb und Eli Lilly auf der Morgan Stanley Konferenz präsentieren.

Wichtige Termine:

Germany-Industrial Orders

German finance minister gives speech on day 2 of the Handelsblatt banking summit

Germany-PMI Construction

EU court adviser gives opinion on Google’s fight against 102 mln euro Italian antitrust fine

Germany’s Ifo institute releases autumn forecast for German economy

Euro Zone-Retail Sales

United States-ADP

United States-Jobless

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.890/19.000/20.500 Punkte Unterstützungsmarken: 16.785/17.282/17.980/18.420 Punkte Der DAX® setzte vorbörslich bei 18.420 Punkten auf der Unterstützungsmarke auf. Im weiteren Verlauf konnte sich der Leitindex von dieser Marke zwar distanzieren. Die Schließung des gerissenen Gaps gelang jedoch nicht. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren drehten inzwischen nach unten. Ein erneuter Test der Unterstützungsmarke kann somit nicht ausgeschlossen werden. Solange diese Marke jedoch hält, besteht die Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 20.500 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Unterhalbe von 18.420 Punkten könnten allerdings weitere Gewinnmitnahmen ausgelöst werden und der DAX® auf 17.980 Punkte fallen. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 26.04.2023 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 97,29* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 114,19** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 114,25*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2024; 17:25 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2,19* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,97 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,71 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,16 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2024; 17:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.