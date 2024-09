VW-BR- Vorstand hat Tabubruch begangen - IG Metall schließt Streiks nicht aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat erbitterten Widerstand der Belegschaft gegen die im Raum stehenden Werksschließungen bei dem Autokonzern angekündigt.

Vom Vorstand sei ein "großer Tabubruch" begangen worden", sagte Cavallo am Mittwoch nach einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. "Für uns wird es ganz klar nur einen Weg geben, dass am Ende das Ergebnis ist, dass wir ohne Standortschließungen auskommen", betonte sie. "Dafür werden wir jetzt auch, so wie ich es schon angekündigt habe, erbittert kämpfen. Die Belegschaft hat heute gezeigt, dass sie auch bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen." Die IG Metall wollte dabei auch Streiks nicht ausschließen.

