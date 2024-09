Berenberg streicht SAF-Holland von „European Mid Cap All Stars“-Liste

Berenberg hat den Zulieferer für LKW und Wohnwagen SAF-Holland aus seiner exklusiven Auswahl der vielversprechendsten mittelgroßen europäischen Unternehmen, den „European Mid Cap All Stars“, entfernt. Das Kursziel von 25 Euro wurde jedoch beibelassen. Derzeit notiert die Aktie bei knapp unter 17 Euro. Damit ergäbe sich ein Kurspotenzial von knapp 50 Prozent.

Als Begründung für Streichung aus den „European Mid Cap All Stars“ führt Analyst Gerhard Orgonas einen positiven Wendepunkt im Agrarfahrzeuggeschäft von Jost Werke an, das nun die Position von SAF-Holland in der Liste einnimmt.

Die Aufnahme in die All-Stars-Liste gilt als starkes Signal an Investoren und kann zu erhöhtem Interesse und steigenden Kursen führen. Der Ausschluss hingegen kann kurzfristig zu leichten Kursrückgängen führen, da einige Anleger ihre Positionen anpassen könnten.

Dieser Wechsel unterstreicht die dynamische Entwicklung im Nutzfahrzeugsektor und die Bedeutung von Nischenmärkten wie dem Agrarbereich. Die 'European Mid Cap All Stars'-Liste von Berenberg wird von Investoren als wichtiger Gradmesser angesehen und kann erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.