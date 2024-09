Chipotle Mexican Grill – Mit Bowls und Burritos auf Wachstumskurs

Sie zählte zu den Börsenstars der zurückliegenden Jahre – die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Seit Ende Juni gab das Papier zeitweise zweistellig nach. Ist dies nun eine Einstiegschance?

Chipotle Mexican Grill ist eine Restaurantkette und bietet unter anderem Bowls, Tacos und Burritos an. Unter Konzernchef Brian Niccol hat sich der Umsatz von 2018 bis 2023 rund verdoppelt. Der Nettogewinn hat sich in dieser Zeit fast verzehnfacht. Im zweiten Quartal 2024 legte der Umsatz erneut zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Dieser Kurs soll sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen. Katalysator sind zum einen Neueröffnungen. Für 2024 sind 285 bis 315 neue Restaurants geplant. Das Zahlenwerk für das zweite Quartal zeigt jedoch, dass die Umsätze in den bereits länger bestehenden Restaurants ebenfalls kräftig stiegen und die Margen zuletzt ebenfalls zulegten. Der Wachstumskurs geht somit nicht zulasten der Marge. Mit diesen Wachstumsraten können andere Restaurantketten wie McDonalds nicht mithalten.

Mit einem KGV von rund 50 ist die Aktie jedoch kein Schnäppchen. Zudem übernimmt Niccol ab kommenden Montag den Chefsessel bei Starbucks. Der Erfolgsgarant der zurückliegenden Jahre verläßt somit das Unternehmen. Dies kam bei den Investoren nicht gut an.

Chart: Chipotle Mexican Grill Widerstandsmarken: 56,30/61,10/68,90 USD Unterstützungsmarken: 43,70/48,50/52,40 USD Die Aktie von Chipotle Mexican Grill bildet einen langfristigen Aufwärtstrend. Die jüngste Aufwärtswelle startete im Oktober 2023. Bis Juni 2024 schraubte sich das Papier auf 68,90 USD. Im Juli kippte die Aktie unter das Junitief von rund 61,10 USD und sank im weiteren Verlauf bis 48,50 USD. Auf Höhe der 38,2%-Retracementlinie griffen stets die Bullen zu und schoben die Aktie wieder nach oben. Seit Mitte April pendelt die Aktie zwischen 52,40 USD (50%-Retracementlinie) und 56,30 USD (61,8%-Retracementlinie). Der kurzfristige RSI-Indikator ist aktuell neutral zu bewerten. Der kurzfristige MACD-Indikator deutet eine Schwächephase an. Sinkt die Aktie unter 52,40 USD kommt die jüngste Unterstützung bei 48,50 USD erneut auf den Prüfstand. Neue Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 56,30 USD mit dem Ziel 61,10 USD zu erwarten. Chipotle Mexican Grill in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 01.06.2023 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Chipotle Mexican Grill in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 – 04.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Chipotle Mexican Grill-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Faktor Optionsscheine Long auf Chipotle Mexican Grill für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Chipotle Mexican Grill HD8CYJ 8,77 35,571028 40,017407 3 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CYE 7,92 42,684065 48,019573 5 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CY8 6,13 48,018843 51,754709 10 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CYG 4,74 49,797102 52,286957 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.09.2024; 12:00 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Chipotle Mexican Grill für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Chipotle Mexican Grill HD8CYM 11,27 71,124521 66,679238 -3 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CYA 12,10 64,011484 58,679327 -5 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CYB 14,07 58,676706 54,944867 -10 Open End Chipotle Mexican Grill HD8CYP 15,85 56,898447 54,406295 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.09.2024; 12:05 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Chipotle Mexican Grill finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!