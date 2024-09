Die meistgehandelten Produkte: Anleger bullish auf Apple und Ölriese Occidental Petroleum

Trotz der schwachen Börsenstimmung in den USA zeigt sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabil und notiert leicht höher, während Anleger auf neue Signale aus den USA, insbesondere den bevorstehenden Arbeitsmarktbericht, blicken. Heute standen Call-Optionsscheine auf Apple und Occidental Petroleum hoch im Kurs.

Mit der Vorstellung neuer Produkte schmeißt Apple auch gerne alte Hardware aus dem Programm. Nach dem Event in der nächsten Woche, das neue IPhone, AirPods und mehr bringen wird, steht für einige Apple-Geräte wohl auch das Ende an. Darunter fallen zum Beispiel die „alten“ Iphone15 Modelle, die bisherigen AirPods Versionen sowie die AppleWatches und IPads. Ein strategischer Zug, der Käufer eher anregen soll günstige aktuelle Versionen zu kaufen, als auf die Vorgänger zurückzugreifen. Occidental Petroleum ist aktuell ein interessanter Wert über den die Meinungen der Investoren weit auseinandergehen. Die Rohölpreise präsentieren sich derzeit sehr volatil. Dies wirkt sich auch auf die Aktienkurse von Ölkonzerne aus – etwa auf die US-amerikanische Occidental Petroleum. Heute finden sich aber lediglich die Long Positionen auf der Liste ein. Johnson & Johnson Long-Positionen profitierten von der Ankündigung mehr Zustimmung für seinen Vergleichsplan im Zusammenhang mit den Klagen über Talkum-Produkte zu erhalten, nachdem das Unternehmen sein Angebot für die Kläger erhöht hat. Das in New Brunswick, New Jersey, ansässige Unternehmen hat sein Angebot um 1 Milliarde US-Dollar auf etwa 9 Milliarden US-Dollar angehoben, um Frauen zu entschädigen, die behaupten, dass das Talkum-Babypuder von J&J bei ihnen gynäkologische Krebserkrankungen ausgelöst habe. Eine Nachricht die bei den Anlegern anscheinend positiv aufgegriffen wurde.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD6GA8 9,64 18632,50 Punkte 17676,25 Punkte 19,11 Open End DAX® Call HD8HTZ 3,65 18609,14 Punkte 18990,00 Punkte 50,72 Open End DAX® Call HC6VV5 5,68 18609,14 Punkte 19197,53 Punkte 27,34 Open End DAX® Call HD80YZ 1,15 18609,14 Punkte 18660,30 Punkte 231,45 Open End DAX® Call HC6VVY 9,69 18609,14 Punkte 19606,20 Punkte 17,21 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 05.09.2024; 9:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD19JV 0,72 18636,50 Punkte 20500,00 Punkte 280,55 17.12.2024 DAX® Call HD14G8 1,41 18636,50 Punkte 20000,00 Punkte 146,97 17.12.2024 Apple Inc. Call HC89Z3 1,08 220,80 USD 228,00 USD 19,00 15.01.2025 NVIDIA Corp. Call HD0HA0 16,86 106,21 USD 116,00 USD 5,85 18.06.2025 DAX® Call HD04HF 3,14 18636,50 Punkte 19400,00 Punkte 66,62 17.12.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 05.09.2024; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Occidental Petroleum Corp. Long HD33YC 5,280 54,625 USD 40,98 USD 4 Open End DAX® Long HD6SG3 9,70 18646,00 Punkte 15938,97 Punkte 7 Open End DAX® Long HC01NB 0,760 18646,00 Punkte 17665,52 Punkte 20 Open End Johnson & Johnson Long HD31PH 9,51 167,265 USD 111,60 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD339A 14,04 106,21 USD 53,12 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 05.09.2024; 10:08 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!