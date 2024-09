IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Vereinbarung zur Übernahme von Gatos Silver bekannt

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Vereinbarung zur Übernahme von Gatos Silver bekannt

5. September 2024, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (First Majestic) und Gatos Silver, Inc. (Gatos) (NYSE:GATO) (TSX:GATO) freuen sich bekannt zu geben, dass sie einen endgültigen Fusionsvertrag (der endgültige Vertrag) abgeschlossen haben, welchem zufolge First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos erwerben wird (die Transaktion). Gatos ist ein primärer Silberproduzent mit einer 70%igen Beteiligung am Los Gatos Joint Venture, dem Besitzer der produzierenden Untertage-Silbermine Cerro Los Gatos im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Gemäß den Bedingungen des endgültigen Vertrags erhalten die Aktionäre von Gatos 2,550 Stammaktien von First Majestic für jede Stammaktie von Gatos in ihrem Besitz. Die Gegenleistung unterstellt auf Grundlage des Schlusskurses der Stammaktien von First Majestic an der New York Stock Exchange (NYSE) am 4. September 2024 einen Gesamtwert des Angebots von 13,49 US$ pro Stammaktie von Gatos und stellt auf Grundlage der Schlusskurse beider Unternehmen und der 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurse (VWAP) an der NYSE per 4. September 2024 einen Aufschlag von 16 % dar. Demzufolge wird im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion wird Gatos ein Eigenkapitalwert von insgesamt etwa 970 Millionen US$ unterstellt. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Gatos etwa 38 % der Aktien von First Majestic auf voll verwässerter Basis besitzen.

ECKDATEN DER TRANSAKTION

- Führt drei erstklassige, produzierende Silberbergbaureviere in Mexiko unter einem Dach zusammen: Cerro Los Gatos, San Dimas und Santa Elena bilden zusammen das Fundament eines diversifizierten, mittelständischen primären Silberproduzenten

- Verbessert das Produktionsprofil mit starken Margen: Kombinierte Jahresproduktion von 30 bis 32 Millionen Unzen Silberäquivalent, einschließlich 15 bis 16 Millionen Unzen Silber zu nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs/AISC) von 18,00 US$ bis 20,00 US$ pro Unze Silberäquivalent Auf Grundlage der Produktionsprognosen von First Majestic und Gatos für 2024, angepasst an die Metallpreisannahmen von First Majestic und auf zurechenbarer Basis dargestellt

- Stärkt den freien Cashflow: Gatos wird voraussichtlich unmittelbar einen jährlichen freien Cashflow von rund 70 Millionen US$ zum zusammengeschlossenen Unternehmen beitragen Auf Grundlage von Analysten-Konsensschätzungen für 2024

- Nutzt ein sehr erfahrenes gemeinsames Team mit nachweislichen Erfolgen bei der Wertschöpfung in Mexiko: Mehr als 20 Jahre Erfahrung in Mexiko mit Schwerpunkt auf sozialverträglichem Bergbau, Engagement in der Gemeinde und Wertschöpfung

- Behält ein führendes Engagement im Silberbereich bei: Mehr als 50 % des Pro-forma-Umsatzes stammen aus Silber, verglichen mit einem Durchschnitt von rund 30 % bei vergleichbaren mittelständischen Silberproduzenten

- Schafft eine 350.000 Hektar große, äußerst höffige Liegenschaft, die in der Vergangenheit bereits Explorationserfolge und wirtschaftliche Entdeckungen hervorgebracht hat: Cerro Los Gatos erweitert das bestehende Liegenschaftspaket von etwa 245.000 Hektar bei San Dimas, Santa Elena und anderen Konzessionsgebieten von First Majestic um eine lastenfreie Liegenschaft von rund 103.000 Hektar mit erheblichem Potenzial für neue Entdeckungen, bei der in der Vergangenheit bereits Explorationserfolge und wirtschaftliche Entdeckungen verzeichnet werden konnten

- Aus der Fusion geht ein größeres Unternehmen mit einer gestärkten Bilanz, führender Handelsliquidität und einem verbesserten Kapitalmarktprofil hervor: Pro-forma-Börsenkapitalisierung von annähernd 3 Milliarden US$, durchschnittliche tägliche Handelsliquidität von ungefähr. 49 Millionen US$ Auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Handelswerts der einzelnen Unternehmen in den letzten zwölf Monaten

und gute Position zur Steigerung des Shareholder Value

- Erzielt bedeutende Synergien: Kosteneinsparungen auf Unternehmensebene, Effizienzsteigerungen in der Lieferkette und bei der Beschaffung, gegenseitiger Austausch von Fachwissen sowie Beschleunigung und Optimierung interner Projekte und Explorationsprogramme - all dies wird voraussichtlich zu einer erheblichen Wertschöpfung für alle Aktionäre führen

Keith Neumeyer, President und Chief Executive Officer von First Majestic, sagt dazu: Die Übernahme von Gatos Silver ist eine äußerst überzeugende und transformative Transaktion, die die operative Plattform von First Majestic durch den Erwerb einer 70%igen Beteiligung an Cerro Los Gatos - einem hochwertigen, unbelasteten Vermögenswert mit langer Lebensdauer und freiem Cashflow im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Chihuahua - erheblich erweitert. First Majestic ist seit über 20 Jahren in Mexiko tätig, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Betriebserfahrung in diesen Bergbaurevieren einzusetzen, um operative Synergien und Explorationserfolge für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Betriebsteam bei Cerro Los Gatos sowie unserem neuen Joint-Venture-Partner Dowa Metals & Mining Co., Ltd. (Dowa) entgegen und freuen uns darauf, alle Aktionäre von Gatos als Aktionäre von First Majestic willkommen zu heißen.

Dale Andres, Chief Executive Officer von Gatos, erklärt: Wir freuen uns über den Abschluss dieser Transaktion mit First Majestic, da sie unseren Aktionären einen attraktiven Kursaufschlag und die Möglichkeit bietet, ihr Engagement am hochwertigen und langlebigen Vermögenswert Cerro Los Gatos aufrechtzuerhalten, und zwar nun unter dem Dach eines gut etablierten mittelständischen primären Silberproduzenten. Diese Transaktion bietet unseren Aktionären auch die Vorteile der verbesserten Kapitalmarktpräsenz, der Liquidität und der Bilanz von First Majestic, während die lokale mexikanische Expertise und die Geschichte der Geschäftstätigkeit mit unseren bisherigen Leistungserfolgen kombiniert werden. Ich möchte dem Betriebsteam von Cerro Los Gatos für seinen Einsatz danken. Ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenlegung unserer starken Betriebsteams die Möglichkeit für eine beträchtliche Wertschöpfung für alle Aktionäre schaffen wird.

VORTEILE FÜR DIE AKTIONÄRE VON FIRST MAJESTIC

- Erweitert das Portfolio von First Majestic um eine dritte wichtige, kostengünstige und produzierende Untertagemine mit langer Lebensdauer und Explorationspotenzial

- Steigert die erwartete jährliche zurechenbare Produktion auf Grundlage der Produktionsprognose von Gatos für 2024 um etwa 6 Millionen Unzen Silber und 9 Millionen Unzen Silberäquivalent

- Cerro Los Gatos generiert einen bedeutenden freien Cashflow und diversifiziert das Portfolio

- Erhöht den Wert für die Aktionäre von First Majestic in Bezug auf alle wichtigen Kennzahlen, einschließlich Nettovermögenswert (NAV), Cashflow, Produktion und Mineralreserven

- Fügt Konzessionen hinzu, die eine unbelastete (d.h. keine wesentlichen Royalties oder Streams) Fläche von etwa 103.000 Hektar bei Cerro Los Gatos umfassen, bedeutendes Explorationspotenzial aufweisen und sich auf einen großen Bestand an Mineralreserven und -ressourcen stützen

- Baut auf den Stärken von First Majestic in Mexiko und seiner Erfahrung im Untertagebau auf

- Verbessert Größe und Kapitalmarktpräsenz des Unternehmens und festigt seine Position als mittelständischer primärer Silberproduzent

VORTEILE FÜR DIE AKTIONÄRE VON GATOS

- Attraktiver sofortiger Kursaufschlag von 16 % auf Spot- und 20-Tage-VWAP-Basis

- Bedeutende Kapitalbeteiligung an einem mittelständischen primären Silberproduzenten mit einem stark diversifizierten Portfolio, das drei erstklassige Bergbaureviere umfasst

- Einzigartige Gelegenheit, die Produktion zu diversifizieren und Cerro Los Gatos durch hochwertige Vermögenswerte zu ergänzen

- Fusion bietet verbesserte Kapitalmarktpräsenz und Handelsliquidität

- Überlegene Finanzkraft und Flexibilität zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung der Margen, der Wachstumsprojekte und der Explorationsprogramme

- Kombinierte Liegenschaft von ungefähr 350.000 Hektar mit bedeutendem Explorationspotenzial

- Fähigkeit, das langzeitige gute Ansehen von First Majestic bei lokalen Regierungen, Gewerkschaften und Gemeinden zu nutzen

ZUSAMMENFASSUNG DER TRANSAKTION

Die Transaktion erfolgt im Wege eines Reverse Triangular Merger (umgekehrte Dreiecksfusion) nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, welchem zufolge eine in Delaware eingetragene hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Majestic mit Gatos fusioniert, wobei Gatos als direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von First Majestic aus der Fusion hervorgeht. Gemäß den Bedingungen des endgültigen Vertrags erhalten die Aktionäre von Gatos 2,550 Stammaktien von First Majestic für jede Stammaktie von Gatos, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion in ihrem Besitz befindet. Bei Abschluss der Transaktion wird First Majestic insgesamt etwa 177 Millionen Stammaktien an die Aktionäre von Gatos begeben; nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Gatos auf vollständig verwässerter Basis etwa 38 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von First Majestic halten.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2025 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre von First Majestic und Gatos, der Freigabe nach dem mexikanischen Kartellrecht und der Genehmigung der Notierung der Stammaktien von First Majestic, die im Rahmen der Transaktion begeben werden, an der Toronto Stock Exchange und der NYSE. Der endgültige Vertrag und die Transaktion wurden vom Board of Directors von First Majestic und Gatos einstimmig genehmigt; im Falle von Gatos erfolgte dies auf einstimmige Empfehlung eines speziellen Ausschusses unabhängiger Direktoren von Gatos.

Alle Direktoren und bestimmte leitende Angestellte von Gatos sowie die Electrum Group, die ca. 32 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos hält, haben mit First Majestic Stimmbindungsvereinbarungen getroffen, welchen zufolge sie sich vorbehaltlich der Bedingungen dieser Vereinbarungen bereit erklärt haben, ihre Stimmrechte in Verbindung mit den gehaltenen Aktien von Gatos zugunsten der Transaktion auszuüben.

BERATER UND RECHTSBEISTAND

National Bank Financial fungierte als exklusiver Finanzberater von First Majestic. TD Securities erstellte eine Fairness Opinion für das Board of Directors von First Majestic. Bennett Jones LLP und Dorsey & Whitney LLP fungierten als Rechtsbeistand von First Majestic.

BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater von Gatos. GenCap Mining Advisory Ltd. erstellte eine Fairness Opinion für den Sonderausschuss des Board of Directors von Gatos. White & Case LLP und McCarthy Tetrault LLP fungierten als Rechtsbeistand von Gatos.

Details zur Telefonkonferenz

First Majestic und Gatos werden am Donnerstag, den 5. September 2024, um 8:00 Uhr (PT) / 11:00 Uhr (ET) eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: +1-844-763-8274

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-647-484-8814

Gebührenfrei Deutschland: +49-69-1741-5718

Gebührenfrei UK: +44-20-3795-9972

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen können.

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird über den Link September 5, 2024 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com und auf der Homepage von Gatos unter www.gatossilver.com verfügbar sein. Ein Archiv des Webcast wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Veranstaltung zugänglich sein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

Gebührenfrei USA: +1-877-344-7529

Gebührenfrei Kanada: +1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-412-317-0088

Zugangscode: 4670537#

Die telefonische Audio-Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. First Majestic besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada, die sich alle in Mexiko befinden, sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Kontakt für Investoren und Medien:

Darrell Rae

Investor Relations

info@firstmajestic.com

(604) 688 3033

ÜBER GATOS

Gatos ist ein auf Silber spezialisiertes Explorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen, das ein neues silber- und zinkreiches Mineralrevier im Süden des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua entdeckt hat. Als 70%iger Eigentümer des Los Gatos Joint Venture (das LGJV) konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf den Betrieb der Mine Cerro Los Gatos sowie auf den Ausbau und die Erschließung des Reviers Los Gatos. Das LGJV umfasst etwa 103.000 Hektar an Mineralrechten, die ein äußerst höffiges und wenig erkundetes Revier mit zahlreichen als vorrangige Ziele ermittelten epithermalen Silber-Zink-Blei-Mineralisierungszonen repräsentieren.

Kontakt für Investoren und Medien:

André van Niekerk

Chief Financial Officer

investors@gatossilver.com

(604) 424 0984

Wichtige Informationen für Investoren und Aktionäre über die Transaktion und wo sie zu finden ist

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Zeichnungs- oder Kaufangebots oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von First Majestic oder Gatos oder die Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Genehmigung in einer beliebigen Rechtsordnung dar, noch darf ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren von First Majestic oder Gatos in einer beliebigen Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht erfolgen. Diese Pressemitteilung kann als Werbematerial im Zusammenhang mit der Transaktion betrachtet werden.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zwischen First Majestic und Gatos gemäß der endgültigen Vereinbarung und vorbehaltlich zukünftiger Entwicklungen wird First Majestic bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 einreichen, die voraussichtlich ein Proxy Statement von Gatos, das auch einen Prospekt von First Majestic darstellen wird (das Proxy Statement/Prospekt), und andere Dokumente enthalten wird. First Majestic wird in Verbindung mit der Transaktion auch ein Rundschreiben des Managements bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für eine Registrierungserklärung, ein Proxy Statement, einen Prospekt oder andere Dokumente, die First Majestic oder Gatos im Zusammenhang mit der bevorstehenden Transaktion bei der SEC oder den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen. Gatos plant, den Gatos-Aktionären das endgültige Proxy Statement/Prospekt im Zusammenhang mit der Transaktion zuzusenden, und First Majestic wird den Aktionären von First Majestic sein Rundschreiben zustellen. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON GATOS UND FIRST MAJESTIC WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PROXY STATEMENT/DEN PROSPEKT BZW. DAS RUNDSCHREIBEN DES MANAGEMENTS SOWIE ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC ODER DEN KANADISCHEN WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDEN EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG IN IHRER GESAMTHEIT ZU LESEN, FALLS UND SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, BEVOR SIE EINE STIMM- ODER ANLAGEENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE TRANSAKTION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER FIRST MAJESTIC, GATOS, DIE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Proxy Statement/Prospekts (sobald verfügbar), der bei der SEC eingereichten Unterlagen, die durch Verweis in das Proxy Statement/Prospekt aufgenommen werden, und anderer von First Majestic und Gatos bei der SEC eingereichten Dokumente, die wichtige Informationen über First Majestic oder Gatos und die Transaktion enthalten, über die von der SEC betriebene Website www.sec.gov erhalten. Investoren können auch kostenlose Kopien des Management-Proxy-Rundschreibens und anderer Dokumente, die von First Majestic bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden, über die Website der Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.com erhalten. Darüber hinaus können Investoren und Wertpapierinhaber kostenlose Kopien der von First Majestic bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Dokumente auf der Website von First Majestic unter www.firstmajestic.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Investor Relations-Team von First Majestic erhalten. Kopien der von Gatos bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos auf der Website von Gatos oder durch Kontaktaufnahme mit dem Investor-Relations-Team von Gatos erhältlich sein.

Teilnehmer an der Abgabe des Fusionsangebots

First Majestic, Gatos und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Personen, die gemäß den Richtlinien der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Aktionäre von First Majestic und die Aktionäre von Gatos im Zusammenhang mit der Transaktion angesehen werden können, einschließlich einer Beschreibung ihrer jeweiligen direkten oder indirekten Beteiligungen durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden im oben beschriebenen Proxy Statement/Prospekt und anderen relevanten Dokumenten enthalten sein, wenn diese bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht werden. Zusätzliche Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von First Majestic sind auch in der Ankündigung der Jahreshauptversammlung von First Majestic und im Proxy Statement 2024 enthalten, das am 15. April 2024 bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde; Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Gatos sind im Jahresbericht von Gatos auf Formblatt 10-K für das Jahr, das am 31. Dezember 2023 endete, der am 20. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, bzw. in der Fassung gemäß Amendment No. 1 zu diesem Jahresbericht, due am 6. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und im Proxy Statement 2024 von Gatos für die Jahreshauptversammlung 2024 enthalten, das am 25. April 2024 bei der SEC eingereicht wurde. Diese Dokumente sind, wie oben beschrieben, kostenlos erhältlich.

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der jeweiligen Finanzberichterstattung der Parteien handelt. Diese Kennzahlen beinhalten nachhaltige Gesamtkosten (AISC) pro zahlbare Unze Silberäquivalent und einen freien Cashflow. Die Parteien sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß GAAP und IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung von First Majestic zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine standardisierte, nach IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie First Majestic diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konforme Begriffen finden Sie unter Non-GAAP Measures im jüngsten Lagebericht von First Majestic (MD&A), der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/edgar veröffentlicht wurde.

Eine vollständige Beschreibung, wie Gatos diese Kennzahlen berechnet, sowie eine Überleitung bestimmter Kennzahlen zu GAAP-Begriffen finden Sie unter den Non-GAAP Measures im Jahresbericht von Gatos auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der am 20. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, in der Fassung gemäß Amendment No. 1 zu diesem Jahresbericht, die am 6. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, unter www.sec.gov/edgar.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die unter die durch diese Abschnitte und andere geltende Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung fallen sollen, sowie zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, Geschäftsaussichten oder Möglichkeiten von First Majestic und/oder Gatos, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements von First Majestic und/oder Gatos beruhen, die in gutem Glauben vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und die damit verbundenen Bedingungen und den Zeitplan; die erwarteten Vorteile der Transaktion für First Majestic, Gatos und ihre jeweiligen Aktionäre, einschließlich des gesteigerten Aktionärswertes; den Zeitplan und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Börse und der Aufsichtsbehörden; die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; den erwarteten Zeitplan für die Versendung von Vollmachtserklärungen und Rundschreiben bezüglich der Transaktion; die Liquidität, den gesteigerten Wert und das Kapitalmarktprofil von First Majestic; den Cashflow und die Umsatzschätzungen; zukünftiges Wachstumspotenzial für First Majestic, Gatos und ihre jeweiligen Geschäftsbereiche; Schätzungen der Lebensdauer von Minen; Schätzungen hinsichtlich des zukünftigen Preises von Silber und anderen Metallen, der Qualität der Aktiva und der geografischen Verteilung, der Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, der Realisierung von Mineralreservenschätzungen sowie des Zeitplans und des Umfangs der geschätzten zukünftigen Produktion, der Gewinnungsraten, der Produktionskosten und der Gesamtunterhaltskosten, der Investitionsausgaben, der Kosten und des Zeitplans für die Erschließung neuer Lagerstätten und Explorationsprogramme sowie der erwarteten Notierung von Aktien an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Investoren werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abgebaut werden kann. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie anstreben, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Tatsächliche Ergebnisse können von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Erfüllung oder Verzicht auf alle anwendbaren Abschlussbedingungen für die Transaktion rechtzeitig oder überhaupt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen von Aktionären, Börsen und Aufsichtsbehörden und das Ausbleiben wesentlicher Änderungen in Bezug auf First Majestic und Gatos und ihre jeweiligen Geschäfte, wie in der endgültigen Vereinbarung genauer dargelegt, sowie der Zeitplan für den Abschluss der Transaktion und das Scheitern des Abschlusses der Transaktion aus irgendeinem Grund; der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen First Majestic oder Gatos und andere im Zusammenhang mit der Transaktion eingeleitet werden könnten; unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Ausgaben im Zusammenhang mit der Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit dem Wert der Gegenleistung, die in Verbindung mit der Transaktion ausgegeben werden soll; die Ablenkung der Zeit des Managements durch anhängige Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion; die aus der Transaktion erwarteten Synergien, die nicht realisiert werden; Risiken der Unternehmensintegration; Schwankungen auf den Wertpapiermärkten; die Dauer und die Auswirkungen von COVID-19 und anderen Pandemien auf den Betrieb und die Belegschaft sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; Verfügbarkeit von ausreichend Wasser für Betriebszwecke; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen in der anwendbaren Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen beim Erhalt von Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Wechselkursschwankungen; Anforderungen an zusätzliches Kapital; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen; Risiken im Zusammenhang mit Joint-Venture-Operationen; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; Änderungen der Besteuerung, der Kontrollen und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Drücke, Einstürze und Überschwemmungen); Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen First Majestic oder Gatos Geschäfte macht; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; und das Vorhandensein von Gesetzen und Verordnungen, die den Bergbau einschränken könnten, einschließlich jener, die derzeit in Mexiko erlassen wurden oder anhängig sind, unabhängig davon, ob sie derzeit in Kraft sind oder nicht; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung und deren Ansprüche; die Verfügbarkeit und die steigenden Kosten in Verbindung mit den Betriebsmitteln und Arbeitskräften für den Bergbau; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge des Abbaus von Konzessionsgebieten; die Eigentumsrechte von First Majestic und Gatos an Konzessionsgebieten, Änderungen der klimatischen Bedingungen und extreme Wetterereignisse sowie jene Faktoren, die in (a) dem Abschnitt Description of the Business Risk Factors in First Majestics zuletzt eingereichtem AIF, das unter seinem Profil auf SEDAR+ unter www. sedarplus.ca, und als Anhang zum zuletzt eingereichten Formular 40-F, das auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar oder auf der Website von First Majestic verfügbar ist, und (b) im Jahresbericht von Gatos auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, der auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar oder auf der Website von Gatos verfügbar ist. First Majestic bestätigt oder übernimmt keine Aussagen oder Berichte, die Gatos zugeschrieben werden (einschließlich früherer Mineralreserven- und Ressourcenerklärungen) und die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder von Gatos außerhalb dieser Pressemitteilung gemacht wurden. Gatos bestätigt oder übernimmt keine Aussagen oder Berichte, die First Majestic in dieser Pressemitteilung zugeschrieben werden (einschließlich früherer Mineralreserven- und Ressourcenerklärungen) oder die von First Majestic außerhalb dieser Pressemitteilung gemacht wurden. Darüber hinaus könnte die Nichteinhaltung der Bedingungen des endgültigen Abkommens durch eine Partei dazu führen, dass diese Partei zur Zahlung einer Gebühr an die andere Partei verpflichtet wird, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanzlage und die Betriebsergebnisse der zahlenden Partei sowie auf ihre Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsaussichten und laufenden Betrieben haben könnte. Obwohl First Majestic und Gatos versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

First Majestic und Gatos sind der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. First Majestic und Gatos haben nicht die Absicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76757

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76757&tr=1

