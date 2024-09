IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals Corporation meldet Abschluss einer geophysikalischen Studie auf den Konzessionsgebieten South Contact Zone

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals Corporation meldet Abschluss einer geophysikalischen Studie auf den Konzessionsgebieten South Contact Zone

Vancouver, Kanada - 4. September 2024 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM) (Green Bridge oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen Studie der oxidischen ultramafischen Intrusionen (OUI) auf den Prospektionsgebieten Skibo und Wyman-Siphon innerhalb der South Contact Zone (SCZ) (Abbildung 1) bekannt zu geben, in denen eine Titan-Kupfer-Nickel-Vanadium-Mineralisierung lagert. Aufgrund einer positiven Korrelation zwischen der Mineralisierung und den OUIs hat das Unternehmen die Firma Geotech LTD beauftragt, im vierten Quartal dieses Jahres eine VTEM-Messung über 721 Profilkilometer durchzuführen. Schwerpunkt der neuen VTEM-Vermessung wird die Ermittlung von Bohrzielen sein, indem neue geophysikalische Daten für die Prospektionsgebiete erfasst werden, die auf Titac-Boulder liegen und die bis dato keinen modernen geophysikalischen Vermessungen unterzogen wurden.

David Suda, CEO, erklärte: Der jüngste Besuch des Unternehmens vor Ort und die erneute Auswertung der vorliegenden Daten haben unsere Zuversicht gestärkt, dass die Konzessionsgebiete in der SCZ (South Contact Zone) in Minnesota gut mineralisiert sind. Es ist eine seltene Gelegenheit, in einem Gebiet mit historisch reichhaltigen polymetallischen Vorkommen so klare, aber noch nicht erkundete Ziele vorzufinden. Wir freuen uns darauf, die Hebelwirkung des Unternehmens auf die weltweit steigende Nachfrage nach grünen Metallen rasch und kontinuierlich auszubauen.

Die geophysikalische Analyse lieferte positive Ergebnisse und identifizierte OUI-Körper durch eine Kombination aus geophysikalischen magnetischen und VTEM-(Virtual Time Domain Electro Magnetics)-Methoden. Entlang der SCZ weisen die OUIs durchwegs eine bedeutende TiO2-V-Cu+Ni-Mineralisierung auf, wenn sie von Bohrungen durchteuft werden. Diese Studie dient dazu, die geophysikalische Ausprägung von OUIs bei Wyman-Siphon und Skibo hervorzuheben, wo eine bekannte massive und eingesprengte Kupfer-(Cu)-Nickel-(Ni)-Mineralisierung vorliegt. Auf Grundlage dieser geophysikalischen Bewertung wurden mehrere neue OUI-Ziele auf den Prospektionsgebieten Wyman-Siphon und Skibo (Abbildung 2) abgegrenzt, die als vorrangige Ziele für Bohrungen gelten.

Eingehende Erörterung:

Die Ergebnisse der geophysikalischen Datenanalyse im Gebiet Wyman-Siphon zeigen, dass historische Bohrungen in zwei der neu identifizierten OUI-Bereichen Abschnitte mit 0,6 bis 2,4 % Kupfer (Cu) und 0,22 bis 0,45 % Nickel (Ni) über unterschiedliche Mächtigkeiten ergaben. Auf dem Prospektionsgebiet Skibo ergaben historische Bohrungen innerhalb der zuvor ermittelten OUIs Abschnitte mit 2,0 bis 3,8 % Cu und 1,0 bis 6,4 % Ni über unterschiedliche Mächtigkeiten. Innerhalb des Prospektionsgebiets Skibo wurden weitläufige Flächen, die mehrere leitfähige VTEM-Anomalien beherbergen, noch nicht erprobt.

Das Prospektionsgebiet Titac South verfügt über eine historische TiO2-Mineralressource, die neben der TiO2-Mineralisierung auch eine eingesprengte Cu-Ni-V-Mineralisierung umfasst (siehe Pressemeldung vom 25. August 2024). Titac North enthält ebenfalls historische Abschnitte mit einer TiO2-Cu-Ni-V-Mineralisierung. Sowohl Titac South als auch Titac North stehen auf Grundlage der geophysikalischen Daten in Zusammenhang mit Zonen mit relativ stark ausgeprägter Magnetik. Darüber hinaus wurde bei Titac East, südöstlich von Titac South auf dem Prospektionsgebiet Titac, eine weitere dieser Zonen identifiziert (Abbildung 3). Obwohl die magnetische Resonanz des Gebiets mit jener der bekannten Mineralisierung bei Titac vergleichbar ist, wurden hier noch keine Bohrungen absolviert. Auf Grundlage der obigen Erkenntnisse ist das Unternehmen überzeugt, dass eine VTEM-Messung über den Prospektionsgebieten Titac und Boulder neue Bohrziele entlang des südlichen Bereichs der SCZ aufzeigen wird. Das Unternehmen freut sich darauf, zu gegebener Zeit Einzelheiten zu seinen Bohrplänen bereitzustellen, die auf einer umfassenden Analyse der historischen und neu in Auftrag gegebenen VTEM-Vermessungen basieren werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76735/GRBM_09042024_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Regionaler Lageplan mit Angabe der Geologie (MGS State Map Series S-21 2011), der Infrastruktur und der benachbarten Cu-Ni-PGE-(+/- TiO2-V2O5)-Lagerstätten. Das Gebiet Titac umfasst die Prospektionsgebiete Titac North und Titac South.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76735/GRBM_09042024_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Karten der Magnetik- (links) und der VTEM-Messungen (rechts) über den Konzessionsgebieten Wyman-Siphon und Skibo im Vergleich. Neue OUI-Ziele (rosa Polygone) sowie historisch interpretierte OUI (blaue Polygone) sind dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76735/GRBM_09042024_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Regionale Karte der Magnetik im südlichen Bereich der SCZ (Minnesota Geological Survey), auf der die Prospektionsgebiete Titac und Boulder zusammen mit den historischen Bohrabschnitten an den jeweiligen Standorten dargestellt sind.

Die historische MRE für die SCZ wurde vor der Einführung der aktuellen Standards der Vorschrift NI 43-101 und der aktuellen CIM-Standards für Mineralressourcenschätzungen berechnet. Die Ressourcendefinitionen, die Terminologie und die Berichtsstandards haben sich seit diesen Berichtsreihen erheblich geändert. Die Schätzungen in diesen Berichten sind allesamt historischer Natur und ein qualifizierter Sachverständiger hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese Ressourcen als aktuelle Ressourcen zu bewerten. Daher behandeln das Unternehmen und die Autoren des Berichts diese Schätzungen als historisch.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen:

Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR GREEN BRIDGE METALS,

David Suda

President und Chief Executive Officer

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert. South Contact Zone enthält große Tonnagen von Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt sind. Das Konzessionsgebiet bietet Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen mit Großen Tonnagen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete South Contact Zone; und die für das vierte Quartal dieses Jahres geplante VTEM-Messung.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: dass die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete in der South Contact Zone möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit im Detail beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Quellen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können. Das Unternehmen hat diese Quellen nicht überprüft und kann sich nicht zu deren Richtigkeit äußern.

Quellenangaben:

1Farrow, D., Johnson, M., (2012), January 2012 National Instrument 43-101Technical Report on the Titac Ilmenite Exploration Project, Minnesota, USA. SRK Consulting (Canada) Inc. SRK Project Number 2CC031.004. Cardero Resources Corp.

2DeMatties, T.A., (2020). Encampment Minerals, Inc., 2020 Winter Drilling Program at the Skibo (North) Property, St. Louis County, Minnesota, Technical Report. Encampment Minerals Inc.

3DeMatties, T.A. (2012). Encampment Minerals Inc., Duluth Copper-Nickel-PGM Exploration Program Boulder Lake North Property, St Louis County Minnesota, Technical Report (unpublished). Encampment Minerals Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76735

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76735&tr=1

