IRW-News: Treatment.com AI Inc.: Treatment.com AI und die Universität Edinburgh arbeiten gemeinsam an der Umgestaltung von Langzeitpflegediensten in Großbritannien

Treatment.com AI und die Universität Edinburgh arbeiten gemeinsam an der Umgestaltung von Langzeitpflegediensten in Großbritannien

Vancouver, BC - 5. September 2024 - Treatment.com AI Inc. (Treatment AI oder das Unternehmen) (WKN: A3EYD8 - CSE: TRUE - OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit dem Universitätsgericht der Universität Edinburgh (University of Edinburgh) unterzeichnet hat. Die Universität Edinburgh möchte die proprietäre Global Library of Medicine (GLM) von Treatment nutzen, um gemeinsam Anwendungen im Rahmen der Innovationsinitiative SET4 Systems Engineering to Transform Transitions In Health and Social Care (SET4) zu entwickeln.

Weltweit führende Universität

Treatment geht eine Partnerschaft mit der Universität Edinburgh ein, die kürzlich von der Times Higher Education Impact Rankings für ihren Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung als eine der weltweit führenden Universitäten ausgezeichnet wurde. In der Rangliste 2024 belegte die Universität Edinburgh den ersten Platz in der Welt für SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur. Edinburgh Innovations, der Kommerzialisierungsdienst der Universität Edinburgh, hat Investitionen in Höhe von £107,6 Mio. (USD$142 Mio.) angezogen, während industrielle und translationale Forschungsprojekte weitere £91,9 Mio. (USD$121 Mio.) an Finanzmitteln eingebracht haben.

Multimillionen-Dollar-Projekt für die Langzeitpflege

SET4 ist ein aufregendes Multi-Millionen-Dollar-Programm, das im Usher-Institut des College of Medicine and Veterinary Medicine der Universität Edinburgh entwickelt wird. Es handelt sich dabei um eine Innovationsdrehscheiben-Initiative, an der alle relevanten Interessengruppen beteiligt sind und die darauf abzielt, innovative datengestützte Lösungen zur Verbesserung problematischer Übergänge in der Gesundheits- und Sozialfürsorge für Menschen mit multiplen Langzeiterkrankungen zu entwickeln. Während sich das Projekt zunächst auf bestimmte Gemeinschaften in Schottland konzentrierte, besteht das Ziel nun darin, sinnvolle Veränderungen herbeizuführen und genügend Beweise zu liefern, um eine breitere Anwendung im nationalen Gesundheitsdienst (NHS) des Vereinigten Königreichs, in anderen Bereichen der Sozialfürsorge und darüber hinaus zu ermöglichen.

Weitere Möglichkeiten

Über SET4 hinaus werden die Parteien auch zusammenarbeiten, um andere relevante Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten auszuloten, die sich positiv auf die Effizienz des Gesundheitssystems und eine bessere Versorgung der Patienten auswirken.

Kevin Peterson MD, MPH, FRCS(Ed), FAAFP, Vorsitzender und Chief Medical Officer von Treatment.com AI, sagt: Als eine weltweit führende Universität für Industrie und Innovation ist die Universität Edinburgh ein starker akademischer Partner für Treatment AI in unserer Mission, die klinische Versorgung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu verbessern. Wir sind erfreut und stolz, mit Edinburgh Innovations zusammenzuarbeiten, um neue Wege zu finden, das Leben der Menschen zunächst in Schottland und später weltweit zu verbessern.

Julie Jacko Ph.D., Dekanin für Innovation und Engagement am College of Medicine and Veterinary Medicine der Universität Edinburgh, kommentiert: Der Auftrag des Usher-Instituts besteht darin, den Wandel der Gesundheit in der britischen Gesellschaft und weltweit voranzutreiben. Indem das Usher Institute den Menschen, die Bevölkerung und ihre Daten in den Mittelpunkt stellt, steht es an der Spitze von Entdeckung und Innovation. Unsere Partnerschaft mit Treatment.com AI wird die Wirkung unserer Arbeit verstärken und sicherstellen, dass Gesundheit und Wohlbefinden für künftige Generationen verbessert werden.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Marketing-/Investor Relations-Vereinbarung mit LEIT Media Ltd. (LEIT) geändert hat, wie das Unternehmen bereits am 2. Juli 2024 angekündigt hatte. Gemäß der geänderten Vereinbarung wird Treatment einen zusätzlichen Betrag von 250.000 Euro an LEIT für die Marketingkampagne zur Verfügung stellen und die Kampagne wird sich weiterhin auf die deutschsprachige Investorengemeinschaft konzentrieren.

Über Treatment.com AI Inc.

Treatment.com AI ist ein Unternehmen, das KI und bewährte klinische Verfahren einsetzt, um das Gesundheitswesen positiv zu verändern und die derzeitigen Ineffizienzen und Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten 7+ Jahren hat Treatment.com mit Hilfe von Hunderten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen weltweit eine umfassende, personalisierte KI-Engine für das Gesundheitswesen entwickelt, die Global Library of Medicine (GLM). Die GLM bietet hochqualifizierte klinische Informationen und Unterstützung für alle Fachkräfte im Gesundheitswesen und liefert eine Genauigkeit von mehr als 92 % bei der Erstdiagnose sowie empfohlene Tests (Untersuchung und Labor), Röntgenbilder und Abrechnungscodes. Der GLM hilft Fachleuten im Gesundheitswesen (Ärzten, Krankenschwestern oder Apothekern), ihren Verwaltungsaufwand zu verringern, mehr Zeit für persönliche Patiententermine zu gewinnen und die Qualität der Patientenbetreuung zu verbessern. Treatment konzentriert sich auch auf die nächste Generation von Fachkräften im Gesundheitswesen und unterstützt Medizin- und Krankenpflegeschulen, indem es das GLM nutzt, um die praktischen klinischen Fähigkeiten ihrer Studenten zu verbessern. Die GLM-Plattform von Treatment bietet auch die Möglichkeit, gesundheitliche Chancengleichheit und Integration für benachteiligte Gemeinschaften zu fördern.

Über die Universität von Edinburgh/Edinburgh Innovations

Die Universität Edinburgh ist eine globale Universität, die in Schottland verwurzelt ist. Wir sind weltweit für unsere Forschung, Entwicklung und Innovation anerkannt und bieten unseren Studenten seit mehr als 425 Jahren eine Lehre von Weltklasse. Mit mehr als 49.480 Studenten und 18.650 Mitarbeitern sind wir die größte Universität Schottlands. Wir sind Gründungsmitglied der britischen Russell Group, einer Gruppe führender Forschungsuniversitäten, und Mitglied der Liga der europäischen Forschungsuniversitäten. Edinburgh Innovations ist der Kommerzialisierungsdienst der Universität Edinburgh. Wir bringen die Forschung der Universität Edinburgh in die Industrie ein, arbeiten daran, Ideen mit Wert zu identifizieren, und erleichtern den Prozess, sie in realen Anwendungen zum Leben zu erwecken. Wir machen Ideen für eine bessere Welt nutzbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website

Kontakt: Wenn Sie mehr über die Innovations- und Engagementinitiativen der Universität Edinburgh erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an: Megan Welford, Communications Manager, Edinburgh Innovations, megan.welford@ei.ed.ac.uk; Telefon: + 44 7721 120217.

