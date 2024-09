Redcare Pharmacy-Aktie: Warum sie eine große Zukunft vor sich hat

Die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) hat in den letzten fünf Jahren eine bewegte Kursentwicklung hinter sich. Zu Corona-Zeiten gehörte das Papier der größten europäischen Online-Apotheke zu den größten Kursgewinnern und verachtfachte seinen Wert innerhalb weniger Monate.

Wie bei so vielen „Corona-Gewinnern“ ging es aber auch mit dem Kurs der Redcare Pharmacy-Aktie im Jahr 2022 dramatisch bergab. Seitdem ist die Aktie aber wieder stark im Kommen und hat einen Großteil ihrer Kursverluste seit dem Allzeithoch Anfang 2021 wieder wettgemacht. Wer vor fünf Jahren in den Arzneimittelversand investierte, darf sich heute über eine mehr als Vervierfachung des Aktienkurses freuen. Meiner Meinung nach ist das nur der Beginn einer großartigen zukünftigen Kursentwicklung. In diesem Artikel erkläre ich euch, warum Europas größte Online-Apotheke mein Favorit im Gesundheitsmarkt ist.

Ein gewaltiger Markt mit einem großen Anbieter

Der europäische Apothekenmarkt ist riesengroß. Das Marktvolumen wird aktuell auf rund 320 Milliarden Euro geschätzt. Der Marktanteil von Redcare Pharmacy liegt damit bei vernachlässigbaren 0,75%. Demnach hat die Internet-Apotheke noch ein gewaltiges Wachstumspotenzial.

Und die Ausgangsposition, von diesem Potenzial zu profitieren, ist hervorragend. Redcare Pharmacy ist die mit Abstand größte Online-Apotheke in Deutschland und Europa. Neben Redcare gibt es mit DocMorris nur einen einzigen Arzneimittelversender, der ebenfalls auf eine signifikante Unternehmensgröße kommt. Alle anderen Versandapotheken sind deutlich kleiner.

Das bedeutet, dass Redcare Pharmacy in den Genuss großer Skaleneffekte im Einkauf, in der Logistik und im Vertrieb kommt. Diese haben zur Folge, dass das Unternehmen seinen Kunden bessere Preise bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten machen kann.

Das E-Rezept als Türöffner

Das bringt mich zur Struktur des Arzneimittelmarktes, die man verstehen muss, um das gewaltige Potenzial von Redcare Pharmacy zu erkennen. Freiverkäufliche Medikamente machen mit 16% nur einen kleinen Teil des Gesamtmarktes aus. Mit einem Umsatzanteil von 84% spielen rezeptpflichtige Medikamente eine viel größere Rolle.

Bis Ende 2023 war das Einlösen eines Rezepts in Deutschland bei einer Online-Apotheke relativ kompliziert. Es musste per Brief eingeschickt werden. Mit der Einführung des E-Rezepts zum Jahresbeginn 2024 hat sich diese Situation grundlegend geändert. Inzwischen können Kunden ihre Rezepte bequem per App scannen und bei Versandapotheken einlösen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass das E-Rezept einen Boom der Internet-Apotheken auslösen wird. Während ihr Marktanteil bei freiverkäuflichen Arzneien in Deutschland bereits bei ca. 20% liegt, beträgt er bei verschreibungspflichtigen Medikamenten lediglich 1%. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern. Ich glaube, dass ein Großteil der Kunden in Zukunft bei Online-Apotheken nicht nur freiverkäufliche Medikamente einkaufen, sondern gleichzeitig auch Rezepte einlösen wird.

Das große Apothekensterben

In meinen Augen verschärft sich durch die Einführung des E-Rezepts die Wettbewerbssituation für stationäre Apotheken dramatisch. Während sie bislang schon bei freiverkäuflichen Arzneimitteln gegenüber Versandapotheken meist preislich im Nachteil waren, fällt nun auch noch der Vorteil der Bequemlichkeit der Rezepteinlösung weg.

Das wird die sich seit Jahren abzeichnende Entwicklung des Apothekensterbens in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern weiter beschleunigen. Gab es 2007 noch fast 21.600 stationäre Apotheken in der Bundesrepublik, ging ihre Zahl 15 Jahre später auf 18.100 zurück. Im Klartext: Im Durchschnitt schließen jedes Jahr mehr als 1% der Apotheken in Deutschland ihre Türen.

Hauptgrund für den kontinuierlichen Niedergang des stationären Apothekenwesens ist das deutsche Vergütungssystem von Apotheken. Während die Pauschalvergütung von 8,35 Euro pro abgegebenem rezeptpflichtigem Medikament in den letzten zehn Jahren nicht mehr angehoben wurde, sind im selben Zeitraum die Kosten für Personal, Miete, Strom und sonstige Leistungen erheblich gestiegen. Vor diesem Hintergrund fällt es vielen Apothekern zunehmend schwer, noch einen Gewinn zu erwirtschaften.

In vielen ländlichen Gebieten sind Kunden inzwischen gezwungen, sehr weite Wege zur nächsten Apotheke in Kauf zu nehmen oder im Internet zu bestellen. Diese Dynamik spielt Redcare Pharmacy immer stärker in die Karten.

Massives Umsatzwachstum, aber keine schwarzen Zahlen

Redcare Pharmacy ist zweifellos eine der eindrucksvollsten Wachstumsgeschichten eines europäischen Unternehmens in den letzten Jahren. Im Zeitraum von 2015 bis 2023 hat das Unternehmen seinen Umsatz um mehr als den Faktor 14 auf 1,8 Mrd. Euro gesteigert.

Das nach wie vor vorhandene Problem ist allerdings die Profitabilität. Trotz des starken Umsatzwachstums schreibt Redcare Pharmacy bislang noch keine schwarzen Zahlen. Der operative Verlust ging im vergangenen Jahr allerdings deutlich zurück und betrug nur noch ca. 17 Mio. Euro.

In Zukunft ein One-Stop-Shop

Neben der positiven Dynamik des deutschen und europäischen Apothekenmarktes sehe ich noch ein weiteres Argument, warum Redcare Pharmacy eine rosige Zukunft vor sich hat. Bereits heute bietet die Online-Apotheke neben Arzneimitteln Tausende Produkte aus den Bereichen Beauty & Pflege, Sport & Fitness, Ernährung & Abnehmen und Tierbedarf an.

Das Unternehmen wird sich in meiner Meinung nach in den kommenden Jahren zu einem One-Stop-Shop rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Schönheit entwickeln. Seit Ende 2021 bietet Redcare Pharmacy ausgewählten externen Händlern einen Marktplatz an, über den sie ihre Produkte verkaufen können. Inzwischen sind darüber mehr als 20.000 Artikel bestellbar.

Mit diesem riesigen Angebot können stationäre Apotheken in meinen Augen schlichtweg nicht konkurrieren. Den besseren Preisen für freiverkäufliche Medikamente und einem viel umfangreicheren Angebot an Gesundheits-, Ernährungs- und Schönheitsprodukten von Redcare Pharmacy können Apotheken kaum etwas entgegensetzen. Die rosige Zukunft der Redcare Pharmacy-Aktie hat meiner Meinung nach gerade erst begonnen.

Der Artikel Redcare Pharmacy-Aktie: Warum sie eine große Zukunft vor sich hat ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Peter besitzt keine Redcare Pharmacy-Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024