Anleger vor Jobbericht nervös. Bayer testet Ausbruch aus mittelfristiger Range

Die Nervosität im Vorfeld des heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Jobberichts steigt. Dies ist am Volatilitätsindex des DAX®, dem VDAX® new abzulesen. Mit 20,2 Punkten liegt der Wert deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. Der Arbeitsmarktbericht könnte maßgeblichen Einfluss auf die übernächste Woche anstehende US-Zinsentscheidung haben. Nach Bekanntgabe der Daten könnte es somit zu größeren Ausschlägen am Aktien- und Anleihemarkt kommen.

Unternehmen im Fokus

Airbus lieferte im August nur 47 Maschinen an die Kunden aus. Für gewöhnlich ziehen die Zahlen der Auslieferungen zum Jahresende jedoch wieder deutlich an. Die Aktie startete dennoch schwächer. Großaktionäre von Atoss Software reduzierten ihre Anteile. Die Aktie gab gestern bereits deutlich nach. Dieser Trend setzte sich im frühen Handel fort. Bayer eröffnete erneut freundlich und deutet einen Ausbruch aus dem seit Februar gebildeten Seitwärtstrend an. Nach der jüngsten Kursrally der Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück zeigten sich heute Gewinnmitnahmen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.890/19.000/20.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.785/17.282/17.980/18.420 Punkte

Der DAX® kippte zum Handelsauftakt aus der Handelsrange der zurückliegenden beiden Tage. Die Unterstützungsmarke bei 18.420 Punkte konnte zunächst verteidigt werden. Solange dieses Level nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung Allzeithoch. Der kurzfristige MACD- und RSI-Indikator deuten aktuell jedoch nach unten. Es droht somit der Bruch der wichtigen Unterstützungsmarke. Unterhalb von 18.420 Punkten könnten weitere Gewinnmitnahmen ausgelöst werden und der DAX® auf 17.980 Punkte fallen.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.