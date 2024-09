Die meistgehandelten Produkte: BMW mit neuem Auto!

Heute stehen vor allem Technologie- und Edelmetallprodukte hoch im Kurs. Gold Calls sind besonders gefragt, da die Unsicherheiten an den Finanzmärkten weiter steigen, während die Erwartungen einer Zinssenkung für weiteren Auftrieb sorgen. Auch NASDAQ® Puts erleben einen Aufschwung, da sich viele Anleger vor einem möglichen Rückgang der US-Technologieaktien nach weiteren enttäuschenden Ergebnissen absichern wollen. Der Sell-Off diese Woche hat gezeigt, dass die Unsicherheit im Markt noch nicht überwunden ist.

BMW Calls sind ebenfalls unter den meistgehandelten Werten. BMW will 2028 mit der Serienproduktion eines Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle (FCEV) beginnen. Der japanische Autobauer Toyota und BMW haben vereinbart, gemeinsam die nächste Generation der Brennstoffzellentechnik zu entwickeln. Die Zusammenarbeit bei Einkauf und Entwicklung soll für große Stückzahlen sorgen und die Kosten senken. Der Put auf Adobe zeigt hingegen, dass Investoren vorsichtiger geworden sind, möglicherweise in Reaktion auf die schwächelnde Nachfrage im Softwaresektor. Der JD.com Long wird aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufs rege gehandelt. Sorgen um die Konjunktur haben der Aktie des Tech-Riesen zugesetzt. Das Programm tritt im September in Kraft und ermöglicht dem Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien über die nächsten 36 Monate. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem JD.com versucht, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, nachdem der Einzelhandelssektor in China aufgrund eines wirtschaftlichen Abschwungs und der anhaltenden Immobilienkrise geschwächt ist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD80P7 0,46 18440,50 Punkte 18008,641434 Punkte 40,53 Open End Gold Call HD8JHH 2,87 2518,38 USD 2488,00 USD 81,48 Open End DAX® Call HD7TQR 0,79 18440,50 Punkte 17679,892693 Punkte 23,79 Open End NASDAQ® Put HD8HRY 3,69 18930,33 Punkte 19131,215934 Punkte 46,00 Open End DAX® Call HD2SRV 1,65 18440,50 Punkte 16810,138584 Punkte 10,57 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.09.2024; 10:02 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD79DK 1,13 18502,00 Punkte 17400,00 Punkte 164,50 13.12.2023 BMW Call HD7FCA 0,41 79,31 EUR 85,00 EUR 19,68 16.05.2023 DAX® Put HD0UPR 0,52 18502,00 Punkte 17700,00 Punkte 431,23 12.03.2024 Adobe Put HD10PK 5,74 567,90 USD 600,00 USD 9,01 11.04.2023 DAX® Put HD1GNF 2,22 18502,00 Punkte 16000,00 Punkte 85,05 19.12.2023

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.09.2024; 10:12 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC01RC 0,44 18513,00 Punkte 21673,187536 Punkte -6 Open End DAX® Short HC7FDJ 0,72 18513,00 Punkte 19815,354876 Punkte -15 Open End DAX® Long HC3TKM 6,83 18498,00 Punkte 16722,02078 Punkte 10 Open End DAX® Long HD6SGH 9,78 18498,00 Punkte 13935,271789 Punkte 4 Open End JD.com Long HD2T9Z 9,74 26,235 USD 13,194813 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.09.2024; 10:21 Uhr;

