DAX – Bullen reagieren auf Kurscrash von Freitag. Apple mit Neuigkeiten

Die US-Futures deuten nach Kurssturz am Freitag eine Stabilisierung an. Davon profitierte auch der DAX® zum Handelsstart. Dabei schickt sich der Index an eine wichtige Widerstandsmarke zu überwinden. Angesichts der bevorstehenden Notenbankentscheidungen ist die Nervosität dennoch weiterhin hoch. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new stieg heute über 22 Punkte.

Unternehmen im Fokus

Adidas gab nach negativen Analystenkommentaren im frühen Handel nach. Apple lädt heute Abend zur Keynote und wird eine Reihe neuer Produkte vorstellen. Die Deutsche Bank bügelte die Verluste vom Freitag im frühen Handel fast wieder aus. Im Bereich von EUR 15 hat sich jedoch ein starker Widerstand gebildet. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von EUR 15,20 zu erwarten. Die Deutsche Börse markierte zum Handelsstart ein neues Allzeithoch. Seit Samstag gastieren die Rückversicherer wieder in Monte Carlo. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Treffens erklärte Hannover Rück, dass mittelfristig mit weiter steigenden Prämien zu rechnen ist. Allerdings dürften die Steigerungen nicht mehr so hoch ausfallen wie zuletzt. Die Münchener Rück bekräftigte, dass die Nachfrage nach Rückversicherungen weiterhin hoch ist. Die Aktien der beiden deutschen Vertreter starteten wenig verändert in den Handelstag.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.420/18.643/18.990/19.718 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.259 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handelstag und testete bereits den Kreuzwiderstand bei 18.420 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben nach oben gedreht. Gelingt der Ausbruch über 18.420 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.643 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.990 Punkte. Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Neue Rücksetzer unter die 61,8%-Retracementlinie bei 18.259 Punkten könnten eine Verkaufswelle bis 18.033 oder gar 17.808 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2024 – 09.09.2024.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.09.2019 – 09.09.2024.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 106,19* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 122,16** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 119,01*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2024; 09:40 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2.38* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,79 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,37 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 5,65 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.09.2024; 09:40 Uhr

