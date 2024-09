Oracle schließt Partnerschaft mit Amazon-Tochter AWS - Gewinnplus

AUSTIN (dpa-AFX) - Der US-Softwareriese Oracle hat im ersten Quartal zugelegt. Dabei profitierte das Unternehmen von seinen Cloud-Angeboten, wie der SAP -Konkurrent am Montag in Austin mitteilte. Dazu kündigte das Unternehmen eine umfassende Cloud-Vereinbarung mit der Amazon -Tochter AWS an. Die Oracle-Aktie stieg nachbörslich um mehr als sieben Prozent.

So stieg der Umsatz per Ende August um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar (knapp 12 Mrd Euro). Der Cloud-Umsatz legte dabei um gut ein Fünftel auf 5,6 Milliarden Dollar zu. Innerhalb der Sparte wuchs das Geschäft mit Rechenleistung im Netz (IaaS - Infrastructure as a Service) mit einem Plus von 46 Prozent überdurchschnittlich.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 13 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 17 Prozent auf 1,39 Dollar zu, was besser war, als von Analysten erwartet. Die Umsätze lagen im Rahmen der Schätzungen./nas/bek