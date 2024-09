Nach der Erholung zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder eine gemächlichere Gangart eingeschlagen. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Vorbörslich notierte der Dax leicht im Minus, drehte aber im Verlauf der ersten Handelsstunde minimal in die Gewinnzone.

Der MDax gewann stärker und legte rund ein halbes Prozent zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich wie der Dax kaum vom Fleck.

Inflation gibt Spielraum für Zinssenkung

Die Nachrichten bestimmt am Morgen die Teuerungsrate in Deutschland. Erstmals seit über drei Jahren hat die Inflationsrate unter der Zwei-Prozent-Marke gelegen. Die Verbraucherpreise stiegen im August mit einer Rate von 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat so langsam wie seit März 2021 nicht mehr, bestätigt das Statistische Bundesamt am Dienstag seine vorläufige Schätzung. Analysten hatten im Schnitt mit der Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet. Im Monatsvergleich sanken die Preise im August um 0,1 Prozent.

Ein Rückgang der Inflation gibt der Europäischen Zentralbank (EZB) Spielraum für Leitzinssenkungen. Sie hat im Juni erstmals seit der Inflationswelle die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Im Juli hielt die EZB die Leitzinsen stabil und ließ die Tür für eine Zinssenkung bei der Ratssitzung am Donnerstag offen. An den Finanzmärkten wird am Donnerstag fest mit einer Zinssenkung gerechnet. Im Euroraum war die Inflationsrate für den August auf 2,2 Prozent geschätzt worden.

Einzelwerte: Aroundtown an MDax-Spitze

Bei den Einzelwerten sticht bisher die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown heraus. Die Aktien knackten am Dienstag ihr bisheriges Hoch seit März 2023. Dieses stammt mit 2,53 Euro aus dem Dezember 2023, doch zuletzt war knapp darunter bei etwa 2,50 Euro Schluss gewesen. Eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs hat nun für den Durchbruch gesorgt. In der ersten Handelsstunde legten die Aktien um gut acht Prozent auf 2,64 Euro zu.

Die US-Investmentbank hat ihr Votum für das Immobilienunternehmen auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 2,90 Euro angehoben. Auf dem Niveau nahe drei Euro hatte der Kurs zuletzt Anfang 2023 gestanden, als Zinserhöhungen der Branche noch zusetzten und bei AroundtownBilanzsorgen herrschten. Analyst Jonathan Kownator betonte aber, Refinanzierungen verringerten die Bilanzrisiken und das Geschäft verlaufe solide. Insgesamt hellten sich die Aussichten in der Branche auf, schrieb er in seiner Sektorstudie.

(mit Material von dpa-AFX)