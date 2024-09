Serum statt Skalpell: Beiersdorf setzt auf bahnbrechende Skin Age-Technologie für den 37,8 Mrd. USD-Markt!

Von NIVEA bis La Prairie: Seit 1882 revolutioniert Beiersdorf die Hautpflege

Beiersdorf verschreibt sich bereits seit 1882 der Hautpflege und ist daneben für seine Klebe- und Befestigungslösungen der Marke Tesa bekannt. Hautpflege wird als Herzensangelegenheit bezeichnet, weshalb der Konzern mit Innovationen und starken Marken das Bedürfnis der Konsumenten nach einer großartigen Haut stillen möchte. Mit der bekannten und weltweit erfolgreichsten Marke NIVEA zielt Beiersdorf auf den Massenmarkt in rund 200 Ländern ab. Seit über 110 Jahren gibt es die Marke, welche Schwerpunkte wie Gesichtspflege, Körperlotionen, Deos oder Haarpflege hat. Den Bereich der Dermokosmetik deckt Beiersdorf hingegen mit der Marke Eucerin ab, die für medizinische Hautpflegeprodukte steht. Die dermatologische Forschung steht bei Beiersdorf seit über 100 Jahren im Fokus und Eucerin ist in 60 Ländern verfügbar. Eucerin widmet sich der Erhaltung und Verbesserung der Hautgesundheit dank klinisch erprobter Formeln. Das Premium-Segment adressiert der Konzern mit den Anti-Aging-Produkten der Luxusmarke La Prairie. Fachgeschäfte in 90 Ländern vertreiben die Produkte, welche immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Luxus und Wirksamkeit setzen. So soll der patentierte Cellular Complex den Zeichen der Hautalterung effektiv vorbeugen. Die Pure Gold Collection soll die Leuchtkraft der Haut verbessern. Die Skin Caviar Kollektion soll die Haut seidenweich machen. Der Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie neue Innovationen macht Beiersdorf bei den Konsumenten so beliebt. Es wird auf wissenschaftliche Durchbrüche gesetzt, wie aktuell mit dem Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum.