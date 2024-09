BlackRock Marktausblick – 10. September 2024: Temporäres Rückschlagpotenzial bei kurzlaufenden US-Staatsanleihen

Temporäres Rückschlagpotenzial bei kurzlaufenden US-Staatsanleihen

Überzogene Rezessionsängste: Märkte bleiben trotz der US-Beschäftigungszuwächse nervös

Märkte bleiben trotz der US-Beschäftigungszuwächse nervös EZB: Zweite Zinssenkung, aber es bleibt eine Zinswende „light“

Zweite Zinssenkung, aber es bleibt eine Zinswende „light“ Künstliche Intelligenz: Gewinne(r) der ersten Phase dürften sich ausweiten



Video zum Ausblick







Überzogene Rezessionsängste: Märkte bleiben trotz der US-Beschäftigungszuwächse nervös

Die globalen Aktienmärkte gaben in der vergangenen Woche spürbar nach. Wiederaufflammende Rezessionsängste aufgrund schwächerer Wirtschaftsdaten aus den USA, Europa und Ostasien, der steigenden Nervosität vor den US-Wahlen und andere Belastungsfaktoren sorgten für einen Stimmungsdämpfer und Gewinnmitnahmen. All dies, nachdem in den Vorwochen teilweise neue Höchststände erklommen worden waren. Der amerikanische S&P 500* erlitt seinen stärksten wöchentlichen Rückgang seit 18 Monaten (Datenquelle: LSEG, 06.09.2024).



Diese Nervosität spiegelte sich auch in fallenden Ölpreisen und Anleiherenditen wider. An den Terminmärkten sind kernige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed eingepreist: rund 230 Basispunkte in den nächsten 12 Monaten (Datenquelle: LSEG, 06.09.2024). Dies würde die Leitzinsen unseres Erachtens unter den neutralen Zinssatz bringen – das Niveau, bei dem die Geldpolitik die Konjunktur weder stimuliert noch bremst – also eine Reaktion der Fed im Rezessionsmodus nach sich ziehen.



Vor den US-Präsidentschaftswahlen könnten wir weitere Volatilitätsschübe erleben. Dienstagnacht werden Anleger mit Interesse das TV-Duell von Kamala Harris und Donald Trump verfolgen.



Dagegen halten wir trotz der gebotenen Umsicht sowohl die kursierenden Rezessionsängste als auch das Ausmaß der erwarteten Zinslockerungen für übertrieben:



1. Das US-Beschäftigungswachstum verlangsamt sich, ist aber weit von Rezessionssignalen entfernt. Im August wurden 142.000 neue Arbeitsplätze geschaffen (Konsenserwartung: 160.000). Unter Berücksichtigung der letzten Datenanpassungen beträgt der dreimonatige Durchschnitt nun 116.000 (Datenquelle: LSEG, 06.09.2024). Dies sehen wir im Vergleich zur Phase nach den pandemiebedingten Lockdowns als eine Normalisierung des zuvor aufgrund ungewöhnlich kräftigen Jobwachstums an.



2. Die sog. „Sahm-Regel“ – ein auf der Arbeitslosenquote basierender Indikator, der in der Vergangenheit eine Rezession signalisiert hat und im letzten Monat ausgelöst wurde – ist nun offiziell gebrochen. Seit den 1970er Jahren war die monatliche Beschäftigung nach Auslösung dieses Signals nie weiter gewachsen. Trotzdem verzeichnen die USA weiterhin ein robustes Jobwachstum. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen typischen Wirtschaftszyklus handelt und der jüngste Anstieg der Arbeitslosenquote hauptsächlich auf ein erhöhtes Arbeitskräfteangebot durch Einwanderung zurückzuführen ist, anstatt auf eine geringere Nachfrage und Entlassungen. Mittelfristig untermauert eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung eine hartnäckige Inflation.



3. Lohnzuwächse zeigen unserer Meinung nach nicht, dass sich die Inflation nachhaltig auf das 2%-Ziel der Fed abkühlen wird. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg auf dreimonatiger Jahresbasis auf 3,8% (Datenquelle: LSEG, 06.09.2024). Entweder muss sich dieser Trend verlangsamen, oder die Dienstleistungsinflation wird in den kommenden Monaten wieder anziehen.



In dieser Woche richtet sich das Augenmerk auf die Inflationszahlen für August. Wir glauben nicht, dass die Fed die Zinsen so stark senken wird, wie die Märkte es einpreisen. Mit Blick auf einen taktischen Anlagehorizont von sechs bis zwölf Monaten gewichten wir kurzlaufende US-Staatsanleihen nun unter.





EZB: Zweite Zinssenkung, aber es bleibt eine Zinswende „light“

Apropos Geldpolitik: Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag ihren Einlagesatz voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,5% senken, was für sich genommen mit begrenztem Überraschungspotenzial für die Märkte einhergeht. Der Schritt ist voll eingepreist (Datenquelle: LSEG, 06.09.2024). Bei den EZB-Makroprojektionen wird es wahrscheinlich nur geringfügige Anpassungen geben, wenngleich die bloße Bestätigung der vorherigen Einschätzung als Grund für gestärktes Vertrauen in den nachlassenden Inflationsdruck angeführt werden könnte.



Spannender sind etwaige Hinweise auf die Oktober-Sitzung. Dabei dürfte die EZB weiterhin nicht auf Autopilot schalten und datenabhängig bleiben. Ein verstärkter Fokus auf die jüngste Wachstumsschwäche oder explizite Offenheit für aufeinanderfolgende Zinssenkungen wären aus Sicht von EZB-Beobachtern „taubenhafte“ Signale. „Falkenhaft“ dagegen wäre, wenn Präsidentin Christine Lagarde den geringen Fortschritt bei der realisierten Inflation seit Jahresbeginn betonte, neben einer Verharmlosung der jüngsten Wachstumsschwäche.



Anleger sollten das Gesamtbild im Auge behalten: Dies ist kein typischer Zinssenkungszyklus – weder in den USA noch in der Eurozone. Die Zinsen dürften strukturell höher ausfallen als vor der Pandemie.





Künstliche Intelligenz: Gewinne(r) der ersten Phase dürften sich ausweiten

Dass sich das US-Gewinnwachstum über die frühen Nutznießer des Vormarsches der Künstlichen Intelligenz (KI) hinaus ausweitet, ist grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft widerstandsfähiger ist, als die Märkte einschätzen.



Unser Investmentansatz verfolgt den Vormarsch von KI und entsprechende Nutznießer in drei Phasen. Die erste Phase – der Ausbau – entfaltet sich jetzt, während Technologieunternehmen um Investitionen in energiehungrige Rechenzentren wetteifern. Hauptnutznießer dürften große Techfirmen, Chiphersteller sowie Energie- und Versorgungsunternehmen gehören – bevor sich die Vorteile auf andere Sektoren ausweiten.



Investoren debattieren inzwischen, wie lohnenswert Investitionsausgaben großer Techfirmen in KI tatsächlich sein werden – eine Stimmungsänderung, die die Bewertungen belasten könnte. Unser Augenmerk richtet sich daher zum einen auf eine Reihe von Indikatoren wie ein möglicherweise stagnierendes Umsatzwachstum bei den führenden KI-Unternehmen oder Anzeichen für eine schleppende Einführung jenseits des Techsektors. Zum anderen wenden wir uns nun verstärkt dem Energie- und Versorgungssektor zu sowie Immobilien- und Rohstoffunternehmen, die beim Ausbau beteiligt sind.



Video zum Ausblick

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen. Jetzt anmelden »

*Der Standard and Poor's 500, S&P 500 – Ein Aktienindex, der 500 der grössten US-Unternehmen umfasst.





Wichtige Informationen

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.



Risikohinweise

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



Rechtliche Informationen

Dieses Dokument ist Marketingmaterial.



Herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.



Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.



Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.



© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, BAUEN AUF BLACKROCK und WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. MKTGH0924E/S-3843715