Bund kann jetzt drei Monate lang keine Commerzbank-Aktien verkaufen

Berlin (Reuters) - Der Bund kann kurzfristig keine weiteren Commerzbank-Aktien abstoßen.

Es bestehe nun erst einmal eine 90-tägige Sperrfrist, sagte eine Sprecherin des FDP-geführten Bundesfinanzministeriums am Mittwoch. "Über den weiteren Umgang mit der verbliebenen Beteiligung von zwölf Prozent entscheidet der interministerielle Lenkungsausschuss zu gegebener Zeit."

Der Bund hatte zuletzt angekündigt, seine durch die Rettung der Bank in der globalen Finanzkrise erworbenen Anteile an der Commerzbank Schritt für Schritt abbauen zu wollen. Nach dem jüngsten Verkauf von rund 4,5 Prozent an die italienische UniCredit hält der Bund noch zwölf Prozent an der Commerzbank.

