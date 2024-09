DAX – Anleger warten auf Inflationsdaten. Commerzbank und Covestro im Blickpunkt

Gute Vorgaben aus den USA gaben dem DAX® zum Handelsstart etwas Rückenwind. Dennoch stehen einige Investoren aktuell noch auf der Bremse. Die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen könnten weitere Signale für die Fed-Entscheidung nächste Woche liefern. Zudem wird morgen die EZB-Zinsentscheidung erwartet. Dies sorgt weiterhin für ein hohes Maß an Unsicherheit.

Unternehmen im Fokus

Verschiedenen Meldungen zufolge wird erwartet, dass Adnoc heute eine formelles Übrenahmeangebot für Covestro vorlegt. Die Aktie des Kunstoffkonzerns zog zwar an. Blieb zunächst jedoch noch deutlich unter dem potenziellen Übernahmepreis von EUR 62. Die italienische UniCredit hat ihre Beteiligung an der Commerzbank auf rund 9 Prozent aufgestockt. Die Commerzbank-Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Die Aktie von Continental konnte sich nach dem gestrigen Kurssturz bei rund EUR 53,50 zunächst stabilisieren. Meldungen wonach ein Probleme bei den Bremsen des Autozulieferers dazu führt, dass BMW über 1,5 Millionen Fahrzeuge in die Werkstatt holen muss, lösten gestern einen Kurssturz aus. Kion erhielt durch positive Analystenkommentare Rückenwind und kehrte ins Bollinger-Band zurück. Eine nachhaltige Trendwende deutet sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 35 ab. Siemens Energy trotzte negativen Analystenkommentaren und legte im frühen Handel zu. ThyssenKrupp erreichte die Unterkante des Abwärtstrendkanals. Ein Ende der Talfahrt ist noch nicht in Sicht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.400/18.468/18.643/18.990/19.718 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.180/18.259 Punkte

Der DAX® eröffnete freundlich und bestätigte damit die gestern im späten Handel gestartete Erholung. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren zeigen zudem nach oben. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt zunächst dennoch intakt. Die obere Begrenzung des Trendkanals verläuft aktuell bei rund 18.400 Punkten. Bei einem Ausbruch wartet bei 18.468 Punkten die nächste Widerstandsmarke. Die Chance auf eine nachhaltige Erholung eröffnet sich frühestens oberhalb von 14.468 Punkten mit Ziel bei 18.643 beziehungsweise 18.988 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.180 und 18.259 Punkten eine Unterstützungszone. Wird sie verletzt droht eine Konsolidierung bis 18.033 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2024 – 11.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.09.2019 – 11.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 108,34* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 123,77** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 120,08*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 09:40 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2.37* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 4,71 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,23 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 5,46 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 09:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.