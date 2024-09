EQS-News: EcoGraf nimmt an führenden koreanischen und tansanischen Veranstaltungen in Perth teil

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf nimmt an führenden koreanischen und tansanischen Veranstaltungen in Perth teil



11.09.2024 / 12:00 CET/CEST

11. September 2024

EcoGraf nimmt an führenden koreanischen und tansanischen Veranstaltungen in Perth teil

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut sich, in der vergangenen Woche an zwei Veranstaltungen teilgenommen zu haben: am 45. Australian Korea Business Council AKBC-KABC Joint Meeting und an der jährlichen Konferenz Africa Down Under (ADU). Beide Veranstaltungen fanden in Perth, Westaustralien, statt.

AUSTRALIAN KOREA BUSINESS COUNCIL (AKBC) 45. Jahrestreffen – 1.-3. September

AKBC – KABC Gemeinsame Tagung

Eine der Hauptdiskussionen während der gemeinsamen AKBC-KABC-Tagung befasste sich mit dem Thema „Kritische Rohstoffe und Energiewende“ unter dem Motto „Globale Veränderungen steuern: Korea, Australien und die Zukunft“. Die Veranstaltung wurde von wichtigen Industriegruppen und Regierungsvertretern besucht. Beim Begrüßungscocktail würdigte die australische Ministerin für Ressourcen, Madeleine King, Unternehmen, die einen Beitrag zu dieser globalen Herausforderung leisten, darunter auch die Entwicklungen von EcoGraf.

AKBC Roundtable-Treffen

EcoGraf freute sich über die Einladung zur Teilnahme am australisch-koreanischen Roundtable-Gespräch zu kritischen Rohstoffen im Anschluss an die erfolgreiche gemeinsame Tagung von AKBC und KABC. Kritische Batteriemineralien, die für den Übergang zu sauberer Energie benötigt werden, führen zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Australien und Korea sind führend in der Entwicklung nachhaltiger Mineralien und im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien.

AFRICA DOWN UNDER (ADU) EVENT– 4.-6.h September

EcoGraf stellte auf der ADU 2024 seine vertikal integrierten Entwicklungen für Batterieanoden vor. Eine Präsentation mit dem Titel „Tansania Graphite for clean energy future“ wurde in der ersten Sitzung der Konferenz vorgestellt.

Bei seinem ersten Besuch in Perth erklärte der tansanische Minister für Rohstoffe Anthony Mavunde in seinem Vortrag auf der ADU, dass Tansania bedeutende Bergbauinvestitionen von australischen Unternehmen angezogen hat und dass in den vergangenen zwei Jahren australische Unternehmen Vereinbarungen mit der tansanischen Regierung im Wert von mehr als 10 Billionen tansanischen Schilling unterzeichnet haben.

Diese Investitionen werden die Einnahmen des Landes erheblich steigern, zahlreiche Arbeitsplätze schaffen und die lokale Beteiligung im Bergbausektor erhöhen. Besondere Anerkennung wurde Präsidentin Dr. Samia Suluhu Hassan für ihre führende Rolle bei der Schaffung eines günstigen Umfelds für diese Investitionen zuteil.

Die Delegation der tansanischen Regierung wurde von S.E. Botschafter Baraka H. Lavunda und Vertretern der Bergbaukommission und der staatlichen Bergbaugesellschaft (STAMICO) begleitet.

Tansania & Ostafrika Bergbau Cocktail-Veranstaltung

EcoGraf nahm am 5. September auch an einer Cocktail-Veranstaltung teil, die von Azurite Management Consultancy ausgerichtet wurde und bei der Regierungsvertreter und Branchenkollegen mit Aktivitäten in Tansania und Ostafrika gut vertreten waren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Diskussion über Innovationen im Rohstoffsektor.

AAMEG ESG Event, PreIWD, Nominierung

EcoGraf freute sich über die Nominierung für den „Emerging ESG Award for a Resource Exploration or Development Company“ für seine Beteiligung an der PreIWD-Veranstaltung. Die PreIWD-Veranstaltung wurde gemeinsam mit Azurite Management Consultancy ins Leben gerufen, die Frauen im Bergbau und in Führungspositionen unterstützt.

Podium: Critical Futures: Afrikas Rolle in der Energie der Zukunft

Christer Mhingo, der Direktor des Unternehmens in Tansania, nahm an einer Podiumsdiskussion teil, die sich auf die neue Infrastruktur und die Entwicklung kritischer Rohstoffe in Tansania konzentrierte. EcoGrafs Upstream-Entwicklung und die Pläne, seine Midstream-Entwicklung mit seiner mechanischen Formungsanlage voranzutreiben, wurden während dieser Podiumsdiskussion hervorgehoben.

Rohstoffministerium, Informationsgespräch

Das Unternehmen hielt ein Informationsgespräch mit Minister Mavunde, Andrew Spinks, Geschäftsführer von EcoGraf, und Christer Mhingo ab, bei dem das Unternehmen über den aktuellen Stand seiner Aktivitäten in Tansania berichtete. Die Gespräche umfassten die positiven Fortschritte in Bezug auf das Graphitprojekt Epanko und betrafen Aktivitäten wie die Besuche vor Ort durch von der Bank bestellte unabhängige technische Sachverständige für die Due-Diligence-Prüfung und die positive Vorprüfungsentscheidung der Regierung für die Kreditgarantie der deutschen Regierung.

The Minister updated the Company on the progress on its Special Mining License (SML), which has been signed by the Inter-Ministerial Technical Committee (IMTC) and ready for the Ministerial Cabinet meeting. Hon. Minister Mavunde thanked EcoGraf for continuing the positive work and stated the Government of Tanzania is committed to assisting the Company reaching their project key milestones through partnership and collaborative approach. (Reported by Tanzania Japan Embassy on X).

Der Minister informierte das Unternehmen über die Fortschritte bei der Sonderbergbaulizenz (SML), die vom Interministeriellen Technischen Komitee (IMTC) unterzeichnet wurde und für die Sitzung des Ministerkabinetts bereit ist. Minister Mavunde dankte EcoGraf für die Fortsetzung der positiven Arbeit und erklärte, dass die Regierung Tansanias sich verpflichtet, das Unternehmen bei der Erreichung der wichtigsten Meilensteine des Projekts durch Partnerschaft und Zusammenarbeit zu unterstützen. (Berichtet von der Botschaft von Tansania und Japan auf X).

Diese Pressemitteilung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

