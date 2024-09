EQS-News: ENCAVIS erwirbt einen baureifen Windpark in Dannhausen (18 MW) und vergrößert damit weiter sein Windparkportfolio in Deutschland auf über 300 MW

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt einen baureifen Windpark in Dannhausen (18 MW) und vergrößert damit weiter sein Windparkportfolio in Deutschland auf über 300 MW



Hamburg, 11. September 2024 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat in Dannhausen (Niedersachen) einen baureifen Windpark mit einer geplanten Erzeugungskapazität von 18 Megawatt (MW) erworben.

Encavis hat das Projekt von der SWW - Neue Energien GmbH (eine 100%ige Tochtergesellschaft der RB Holding) gekauft und SOWITEC Operations GmbH mit dem Bau des Projekts beauftragt. Der Bau der Anlage, die 80 Kilometer südöstlich von Hannover entsteht, wird in wenigen Wochen beginnen. Der Anschluss an das Stromnetz wird für Anfang 2026 erwartet.

„Mit dem Erwerb und Bau des Windparks von SWW und SOWITEC in Dannhausen vergrößern wir unser Windparkportfolio in Deutschland auf insgesamt 311 MW und stärken somit weiter unsere heimische Erzeugungskapazität“, so Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG.

Die drei Windturbinen des Typs V150 mit je 6 MW werden eine Nabenhöhe von 166 Metern haben und nach der Fertigstellung jährlich insgesamt rund 42 Gigawattstunden (GWh) an Strom erzeugen. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgesichert. Encavis hatte für dieses Projekt frühzeitig eine Finanzierung über eine deutsche Bank aufgebaut.



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating „B“ und Sustainalytics vergibt ein „geringes Risiko“ innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

http://www.encavis.com



Über SOWITEC

Als international führender Entwickler von erneuerbaren Energieprojekten ist SOWITEC in 12 Ländern tätig und konzentriert sich neben Deutschland hauptsächlich auf Schwellenländer. Mit einem engagierten Team von über 100 Fachleuten deckt SOWITEC das gesamte Spektrum der Entwicklung von Solar- und Windkraftprojekten ab, einschließlich Planung, Design, Ertragsbewertung, Rentabilitätsberechnungen, Baubegleitung, Vertrieb, Finanzierung sowie technischem und kommerziellem Management von Wind- und Solarparks. Derzeit verfügt SOWITEC über ein erfolgreiches Portfolio von über 60 Wind- und Solarprojekten mit einer Gesamtleistung von fast 3.000 MW und trägt aktiv zur nachhaltigen Energielandschaft in acht Ländern bei.

www.sowitec.com

