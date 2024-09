Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Erstmals seit über drei Jahren ist die deutsche Inflationsrate unter die 2-Prozent-Marke gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen im August mit einer Rate von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat so langsam wie seit März 2021 nicht mehr. Ein Rückgang der Inflation gibt der EZB Spielraum für Leitzinssenkungen. Sie hat im Juni erstmals seit der Inflationswelle die Leitzinsen um 0,25 % gesenkt. Im Juli hielt die EZB die Leitzinsen stabil und ließ die Tür für eine Zinssenkung bei der Ratssitzung am Donnerstag offen. An den Finanzmärkten wird am Donnerstag fest mit einer Zinssenkung gerechnet. In den USA geht die Inflation ebenfalls zurück, im August lag sie bei 2,5 %, nachdem die Preise im Juli noch um 2,9 % stiegen. Damit wird ein erster Zinsschritt seitens der Fed wahrscheinlicher. Der Euro-Bund-Future kletterte am Mittwoch auf ein Sechs-Monats-Hoch von 135,49 Punkten. Die Anleiherenditen geben unterdessen spürbar nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fällt auf 2,1265 %, während die 30-jährige Bundesanleihe auf 2,41 % nachgibt.

USA refinanzieren sich über eine Anleihe

Die USA refinanzieren sich über eine Anleihe (WKN A3LZLV) mit einem Emissionsvolumen von 74 Milliarden US-Dollar. Der jährliche Kupon beträgt 4,5 % und wird halbjährlich, beginnend ab dem 30.11.2024, gezahlt. Die Fälligkeit ist für den 31.05.2029 vorgesehen. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 Nominalen. S&P vergibt ein AA+ Rating.

Europäischer Stabilitätsmechanismus emittiert Anleihe

Der Europäische Stabilitätsmechanismus nimmt über eine Anleihe (WKN A1Z99U) frisches Kapital in Höhe von 2 Milliarden Euro auf. Anleger erhalten einen Kupon von 2,75 % pro Jahr, die erste Auszahlung erfolgt am 15.09.2025. Diese Anleihe wird am 15.09.2034 fällig. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen privatanlegerfreundliche 0,01 Nominale. Die Ratingagentur Fitch verleiht ein AAA Rating.

Großbritannien begibt eine neue Anleihe

Großbritannien begibt eine neue Anleihe (WKN A3L3BK) im Emissionsvolumen von 8 Milliarden Britischen Pfund. Bis zur Fälligkeit am 31.01.2040 wird ein Kupon von 4,375 % pro Jahr gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 31.01.2025 und wird in der Folge halbjährlich fortgesetzt. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 0,01 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch gibt es ein AA Rating.

